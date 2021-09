COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 11 septembre

Selon l'INSPQ, en date du 10 septembre , 88,1 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 82,7 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

SANTÉ

- Toutes les écoles publiques du Québec auront leurs lecteurs de CO2 d'ici la fin décembre, ce qui devrait aider à prévenir des éclosions de COVID-19. C'est ce que promet le gouvernement Legault, alors qu'il s'est entendu avec quatre fournisseurs. Ces appareils permettront une meilleure gestion de la ventilation et de la qualité de l'air dans les classes. Les 90 000 lecteurs de dioxyde de carbone coûteront plus de 76 millions $.

- La santé publique s'invite au festival western de Saint-Tite, en Mauricie. Une clinique mobile de vaccination contre la COVID-19 est déployée à différents moments de l'événement, y compris ce samedi. Un centre de dépistage est aussi accessible.

- Une autre manifestation contre les mesures sanitaires est organisée à Montréal, samedi après-midi. Près de 4000 personnes ont indiqué qu'elles participeraient à la marche qui s'étendra sur plus de 4 km. Le départ et l'arrivée sont prévus à la place Émilie-Gamelin, au centre-ville.

JUSTICE

L'homme qui a publié l'adresse et le numéro de téléphone du Dr Horacio Arruda sur les réseaux sociaux s'en sort sans dossier criminel. Sylvain Marcoux, 46 ans, a présenté une lettre d'excuses au directeur national de santé publique et s'est engagé à ne pas troubler la paix pendant un an. Le résident de Saint-Majorique-de-Grantham, dans le Centre-du-Québec, faisait face à trois chefs d'accusation de harcèlement criminel et d'intimidation. En juillet 2020, il avait publié les coordonnées personnelles du Dr Arruda sur Facebook et incité les gens à aller l'insulter.

POLITIQUE

- Si votre choix est fait en vue des élections fédérales, vous pouvez profiter du vote par anticipation tout le week-end. Vous n'avez qu'à vous présenter à votre bureau de scrutin avec votre carte d'électeur, une pièce d'identité et une preuve d'adresse, entre 9h et 21h. Il vous faudra peut-être faire preuve de patience puisqu'à certains endroits, d'importants délais d'attente ont été enregistrés vendredi. Les mesures sanitaires liées à la COVID-19 et le manque d'employés expliquent ces retards.

- Les leaders des cinq principaux partis fédéraux ont mis la partisanerie de côté avant le débat des chefs en anglais, jeudi soir. Ils ont tourné une vidéo pour inciter les Canadiens à se faire vacciner contre la COVID-19. Il s'agissait d'une initiative du néodémocrate Jagmeet Singh.

Merci encore aux chef·fes d’avoir accepté de faire cette vidéo.



Se réunir (mais pas trop près les un·es des autres!) pour encourager les gens à se faire vacciner est la bonne chose à faire. Protégeons-nous. Si vous n’êtes pas vacciné·e, faites-le maintenant



Pour en savoir plus: pic.twitter.com/jFq9sZRj67 — Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) September 11, 2021

INTERNATIONAL

- Plus de 4,6 millions de personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.