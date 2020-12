COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 12 décembre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/ROGVpfKKyl

- Les régions de Montréal (+653) , de la Capitale-Nationale (+210), de Laval (+197) et de la Montérégie (+195) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 40 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 14 dans les 24 dernières heures, 24 entre le 5 et le 10 décembre et 2 avant le 5 décembre. Au total, 7475 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- Les premiers vaccins contre la COVID-19 sont en route vers le Canada. Les 35 000 premières doses partent de la Belgique. Elles transiteront par l'Allemagne, le Kentucky, aux États-Unis, pour ensuite arriver chez nous. La vaccination doit débuter lundi à travers le pays, y compris dans deux CHSLD de Montréal et Québec.

- Laurentides: Les stations de ski se préparent pour le passage en zone rouge de leur région à compter de lundi. Elles demeureront ouvertes, mais doivent s'ajuster aux règles sanitaires liées au palier d'alerte le plus élevé.

- Estrie: La ville de Sherbrooke se prépare à l'ouverture de ses patinoires extérieures dans le respect des règles sanitaires. Le hockey libre sera permis, mais pas les parties.

- Montréal: Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) combat sa première éclosion de COVID-19. Moins de cinq patients d'une une unité de médecine interne ont été infectés. Plusieurs mesures sanitaires ont été mises en place par la direction de l'établissement.

- Montréal: Les employés et gestionnaires du CIUSSS de l'Ouest de Montréal sont fortement encouragés à faire du temps supplémentaire durant le temps des fêtes. Les vacances prévues jusqu'au 30 janvier ont d'abord été annulées, mais le CIUSS est finalement revenu sur sa décision hier soir, selon CTV. Dans une note interne, le personnel est fortement incité à rentrer au travail plutôt que de prendre congé, pour faire face à la deuxième vague de COVID-19. Si les cas devaient continuer d'augmenter, le CIUSSS pourrait rendre des quarts de travail obligatoires.

- Bas-Saint-Laurent: La santé publique lance un appel au dépistage pour les clients et employés du bar Le Campus de Rimouski. Un membre du personnel a reçu un diagnostic positif dans les derniers jours.

GUIGNOLÉE

- La 18e édition de la Guignolée du Dr Julien, au profit de la pédiatrie sociale, se passera de façon virtuelle aujourd'hui. Un Webothon sera diffusé sur Facebook dès 14h. Des bénévoles recueilleront aussi les dons à l'auto, à La Ruelle d’Hochelaga, sur la rue Aylwin à Montréal. Les fonds recueillis jusqu'au 15 janvier serviront à une trentaine d'organismes à travers le Québec.

ÉCONOMIE

- La moitié des 200 cabanes à sucre du Québec qui servaient des repas traditionnels ne sont plus en affaires ou ont décidé de se concentrer uniquement sur la production de sirop d'érable. C'est la conclusion inquiétante qui ressort d'une nouvelle étude dont fait état la Presse Canadienne. Les érablières ont dû fermer prématurément au printemps dernier en raison de la pandémie, ce qui a eu des effets catastrophiques sur leurs finances. Sans aide du gouvernement, 75% des cabanes à sucre servant le repas traditionnel pourraient disparaitre. L'étude a été transmise au ministère du Tourisme.

- La pandémie pousse Transat au bord du gouffre financier. Le transporteur aérien aura besoin d'environ un demi-milliard de dollars, l'an prochain, si la transaction lui permettant de passer dans le giron d'Air Canada ne se concrétise pas. Transat conclut son année financière avec une perte nette de 238 millions $. Les actionnaires doivent se prononcer mardi prochain sur la nouvelle mouture de la transaction avec Air Canada qui est évaluée à 190 millions $, soit près de quatre moins que l'offre initiale de 720 millions $.

INTERNATIONAL

- Les États-Unis ont donné le feu vert, vendredi, au vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Les premières doses pourraient être administrées dès aujourd'hui, selon le président Donald Trump. Trois millions de vaccins seront envoyés directement dans les hôpitaux, pharmacies et autre sites désignés à travers le pays. La distribution sera gratuite pour tous et devrait débuter par les aînés et les travailleurs du réseau de la santé.

- Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé de la planète, alors qu'environ 300 000 Américains ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Au Pays-Bas, une équipe de chercheurs ont installé des brumisateurs dans un stade d'Amsterdam. Le but de leur étude est de comprendre comment les gouttelettes projetées par les spectateurs se propagent. Les scientifiques espèrent que leur travail permettra de reprendre la tenue de grands rassemblements de façon sécuritaire.

SPORTS

- Hockey: La LNH pourrait négocier avec des entreprises privées pour se procurer des vaccins contre la COVID-19. Cette situation fait beaucoup réagir, y compris le gouvernement canadien. À lire sur RDS!