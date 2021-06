COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 12 juin

- 107 501 doses administrées s'ajoutent, soit 103 610 dans les dernières 24 heures et 3 891 avant le 11 juin, pour un total de 6 595 376 doses administrées au Québec.

- Les régions de Montréal (+60) , de la Montérégie (+24), de l' Outaouais (+23) et de Laval (+18) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 227 patients sont hospitalisés (-17) et 59 personnes sont aux soins intensifs, stable par rapport à hier.

- Le nombre de décès grimpe de 3 , soit 0 dans les dernières 24 heures, 1 entre le 5 et le 10 juin, 1 avant le 5 juin et 1 à une date inconnue.

VACCIN

- Les 300 000 doses du vaccin Johnson et Johnson reçues en avril dernier ne seront finalement pas utilisées au pays. Santé Canada a annoncé vendredi soir le résultat de son analyse. Des préoccupations liées à une substance médicamenteuse présente dans les fioles font en sorte que l'Agence ne distribuera pas les stocks pour protéger la santé et la sécurité de la population.

- Des complotistes distribuent des dépliants anti vaccination, à des jeunes de 12 à 17 ans, devant les écoles secondaires de plusieurs villes au Québec. Le pamphlet aux allures officielles relaye des informations mensongères sur la COVID-19, affirmant même que le vaccin «viole leur corps». Le réseau de conspirationnistes sévit aussi sur les réseaux sociaux en demandant la collaboration de bénévoles pour distribuer des milliers d'autres dépliants.

SANTÉ

- La patience est de mise pour les parents qui espèrent que leur enfant rencontre un orthophoniste. Plus de 11 000 enfants sont sur une liste d'attente afin de recevoir des services dans les établissements de santé du Québec, selon le Devoir. Les délais d'attente ont presque doublé, passant d'un maximum de 9 à 16 mois, depuis le début de la pandémie. De nombreux parents doivent se résoudre à faire appel à des cliniques privées.

JUSTICE

- Maxime Bernier a été arrêté par la GRC, hier, puis relâché en soirée. Le chef du Parti populaire du Canada était sur le point de participer à un rassemblement au Manitoba, ce qui est interdit selon les règles sanitaires. Il n'a pas non plus respecté sa quarantaine obligatoire de 14 jours à l'entrée dans la province. Avant son arrestation, le politicien avait twitté une vidéo dans laquelle on voit un policier lui remettre une contravention de 496 $.

Je suis sorti de prison! C’est plaisant de retrouver la liberté!



Continuons maintenant le combat pour libérer tous les Canadiens de nos despotes fédéral et provinciaux! — Maxime Bernier (@MaximeBernier) June 12, 2021

INTERNATIONAL

- Plus de 175 millions de personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la crise, selon le bilan mondial de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- LNH: Les Canadiens ont fait une demande à la santé publique pour accueillir plus de 2500 spectateurs au Centre Bell, lors de leurs prochains matchs. À lire sur RDS!