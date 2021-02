COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 13 février

#COVID19 Les hospit continuent de ⬇️, c’est encourageant, mais on doit rester prudents, surtout avec l’arrivée de nouveaux variants. On doit continuer nos efforts. Communiqué: https://t.co/ImP1AGhJdm Données 12 fév 👇 pic.twitter.com/Krs01TrDJw

- Les régions de Montréal (+477) , de la Montérégie (+147) , de Laval (+85) et de Lanaudière (+65) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 33 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 5 dans les 24 dernières heures, 21 entre le 6 et le 11 février et 7 avant le 6 février. Cinq décès ont été retirés du bilan puisqu'ils n'étaient finalement pas attribuables à la COVID-19.

SANTÉ

- La vaccination contre la COVID-19 et le respect des règles sanitaires sont efficaces dans les CHSLD. On compte actuellement environ quatre décès par jour, comparativement à un moyenne de 19 à la fin janvier, selon la Presse. Depuis le 21 janvier, tous les résidents de CHSLD qui le souhaitaient ont reçu une première dose de vaccin. Le couvre-feu et un meilleur contrôle de la circulation des visiteurs et du personnel expliqueraient aussi la baisse des décès.

- La Santé publique du Canada est grandement préoccupée par l'arrivée des différents variants au Canada. Plus de 425 cas ont été décelés au pays, la grande majorité étant de la souche identifiée du Royaume-Uni. Une éclosion majeure lié au variant britannique force d'ailleurs Terre-Neuve-Labrador à tenir son élection provinciale uniquement par la poste.

3/3 Il faut nous appuyer sur nos forces pour #écraserlaCOVID. Effort commun + #savoirfaireCOVID nous ont menés ici, et nous avons d’autres et de meilleurs outils, comme la #vaccinationantiCOVID. Vaincre la #COVID19 ne sera pas facile, mais nous le ferons! https://t.co/J5eSIiewmg — Dre Theresa Tam (@ACSP_Canada) February 12, 2021

- Les 15 000 policiers du Québec veulent être vaccinés en priorité contre la COVID-19. Les trois fraternités qui les représentent ont envoyé une lettre à la ministre de la Sécurité publique. Selon le plan du gouvernement, les policiers seront vaccinés au 9e rang, soit en même temps que les travailleurs essentiels dans les épiceries et les SAQ. Les corps policiers estiment que leur travail est plus risqué en raison des interventions physiques qu'ils doivent effectuer. 168 agents de la police de Montréal et 145 de la Sûreté du Québec ont été infectés depuis le début de la pandémie.

- Depuis Noël, la CNESST a remis 26 constats d'infraction à des entreprises pour le non-respect des règles sanitaires liées à la COVID-19. Ça représente plus du quart de toutes les amendes remises depuis le début de la pandémie, selon QMI. Plusieurs interventions de la CNESST ne se terminent pas avec l'émission d'un constat puisque les entreprises finissent par se conformer.

- Les audiences publiques concernant la vague de décès survenue au CHSLD Herron de Dorval, au printemps dernier, débuteront lundi au palais de Justice de Montréal. Durant la première vague de la pandémie, 38 résidents sont morts en dix jours dans des conditions inhumaines. Les audiences serviront aussi à faire la lumière sur le nombre de décès anormalement élevé dans six autres CHSLD à travers la province.

TOURISME

- Si vous songez à passer vos prochaines vacances d'été en Gaspésie, ne tardez pas trop. L'industrie touristique de la région se prépare pour un autre été occupé et il est déjà compliqué de trouver un chalet disponible, selon le Soleil. Destination Gaspé assure qu'elle prend les outils nécessaires pour éviter les débordements de l'an dernier, notamment en ce qui concerne les campeurs sur les plages.

POLITIQUE

- Alors que plusieurs débats, incluant sur la pandémie, ont fait grand bruit dans les derniers mois, le premier ministre François Legault aborde le sujet de la censure sur sa page Facebook:

SPORTS

- Le déconfinement du sport amateur pourrait se faire bientôt. Une rencontre a eu lieu, vendredi après-midi,entre la Santé publique et différents organismes. Le gouvernement souhaite qu'un protocole soit mis sur pied pour encadrer la pratique du sport avant et après les activités. Une première version du document pourrait être présentée dès la semaine prochaine.

Au terme d’une rencontre fort attendue par le milieu du sport organisé québécois, la direction de la santé publique a reconnu que le sport est un vecteur de solution dans la pandémie.



Pour le communiqué 👉 https://t.co/6C7gKyz2xh@SportsQuebec #RSEQ #Sport #Éducation #Fierté pic.twitter.com/NgP96GjVWr — RSEQ (@RSEQ1) February 12, 2021

- LNH: Les Canadiens affrontent les Maple Leafs à Toronto ce soir. À lire sur RDS!

- LNH: Le capitaine du Lightning de Tampa Bay a été placé sur la liste COVID-19.

INTERNATIONAL

- Plus de 2,3 millions de personnes à travers le monde ont succombé à la COVID-19, dont plus de 21 000 au Canada, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.