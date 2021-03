COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 13 mars

- Les régions de Montréal (+360) , de la Montérégie (+91) , de Laval (+78) , et de Lanaudière (+54) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 9 , soit 3 dans les 24 dernières heures, 5 entre le 5 et le 10 mars et 1 avant le 5 mars.

SANTÉ

- Les prochaines semaines seront déterminantes dans la décision du gouvernement de maintenir ou non le couvre-feu. C'est ce que croient plusieurs experts interrogés par la Presse. La progression de la vaccination et le beau temps qui favorise les activités extérieures rendront la mesure moins nécessaire. Les scientifiques s'entendent pour dire que le gouvernement pourrait assouplir, voir retirer, le couvre-feu durant le mois d'avril. En zone rouge, il est interdit de sortir de chez soi entre 20h et 5h, alors qu'en zone orange la limite est fixée à 21h30.

- La Cour supérieure du Québec refuse d'accorder une injonction provisoire au Conseil des juifs hassidiques qui souhaite que l'heure du couvre-feu soit repoussée en zone rouge. L'organisme plaide que sa communauté doit faire la prière du soir après la tombée de la nuit. En avançant l'heure la nuit prochaine, les pratiquants devront donc sortir de leur lieu de culte après 20h. Le débat reviendra devant le tribunal jeudi prochain.

- Les annonces concernant la reprise des sports sont accueillies plutôt favorablement par les différents acteurs du milieu. Certains auraient toutefois préféré que la santé publique aille encore plus loin. Les gyms et autres complexes sportifs pourront tous rouvrir leurs portes, dès le 26 mars. Les compétitions ne seront toujours pas permises, mais des entraînements de groupe seront possibles.

- La flambée de cas COVID-19 au CHSLD Lionel-Émond de Gatineau continue de prendre de l'ampleur. 48 personnes ont été infectées et 7 en sont décédées, depuis le 20 février. Une nouvelle éclosion a aussi été rapportée dans autre une unité de soins. 40% du personnel de l'établissement a accepté d'être vacciné, ce que déplorent des familles de résidents. Une équipe d'intervenants en contrôle des infections est sur place depuis le début de la semaine et devrait rendre son rapport public dans les prochains jours.

- La campagne de vaccination contre la COVID-19 continuera de s'accélérer au Canada. Justin Trudeau a confirmé hier que la compagnie Pfizer livrera 1 million de doses par semaine, du 22 mars jusqu'au 10 mai prochain. Le premier ministre évoque maintenant la possibilité que tous les Canadiens aient été vaccinés une première fois, avant septembre. Les gens de 70 ans et plus peuvent prendre leur rendez-vous partout au Québec. Dans le grand Montréal, l'inscription est ouverte aux 65 ans et plus.

INTERNATIONAL

- Plus de 2,6 millions de personnes à travers le monde ont succombé à la maladie depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- L'Italie va reconfiner la majeure partie de son territoire, à compter de lundi prochain. Le pays a enregistré 150 175 nouveaux cas de COVID-19 cette semaine, soit 15% de plus que la semaine précédente. Les régions classées «zones rouges» fermeront leurs écoles, bars et restaurants.

SPORTS

NBA: Les Raptors de Toronto seront encore privés de plusieurs éléments samedi, dont Pascal Siakam et Fred VanVleet, en raison du protocole lié à la COVID-19.