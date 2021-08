COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 14 août

Selon l'INSPQ, 85 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 73 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

VACCINATION

- Les personnes non vaccinées contre la COVID-19 sont bel et bien celles qui se retrouvent aux soins intensifs. Alors qu'une quatrième vague se dessine, Radio-Canada nous apprend qu'à Montréal, Laval et dans Lanaudière, 100 % des patients hospitalisés pour des complications ne sont pas adéquatement vaccinés. C'est ce qui ressort des plus récentes données datant de la semaine dernière. Dans l'ensemble du Québec, 80 % des personnes hospitalisées pour la COVID-19 n'ont pas reçu leurs deux doses.

Et c’est pour ça, qu’il faut continuer à vacciner le plus de Québécois possible , incluant les indécis . @sante_qc https://t.co/VD4w9h7mCp — Christian Dubé (@cdube_sante) August 14, 2021

- Les réactions commencent à se faire entendre concernant la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux annoncée hier par le gouvernement Trudeau. Plusieurs syndicats comme l’Alliance de la fonction publique (AFPC) et l'Institut professionnel de la fonction publique (IPFPC) appuient l'objectif de protection de leurs membres. De son côté, l'AFPC demande toutefois à être consulté pour la mise en oeuvre du plan. Le syndicat exige aussi plus de détails sur la façon de faire la vérification. Selon eux, tout plan mis de l'avant pour vérifier le statut vaccinal doit respecter le droit à la vie privée.

🧵6/8 Cependant, il est essentiel que tout plan mis de l’avant par le gouvernement pour recueillir ou vérifier le statut vaccinal ou statut médical de nos membresrespecte leur droit à la vie privée. — PSAC-AFPC (@psac_afpc) August 13, 2021

- Une douzaine d'établissements collégiaux n'ont toujours pas atteint l'objectif d'avoir 75 % ou plus d'étudiants pleinement vaccinés. Alors que la rentrée approche à grands pas, dans certains cégeps et collèges privés des régions de Montréal, de Sept-Îles sur la Côte-Nord et de La Pocatière dans le Bas-Saint-Laurent, la couverture n'est pas encore atteinte, selon La Presse. Les universités, de leur côté, présentent toutes une couverture vaccinale suffisante.

- Une clinique de vaccination sera disponible au pied du Stade olympique samedi soir. Une tente sera aménagée pour accueillir les visiteurs du Biodôme, du Planétarium ainsi que pour les spectateurs du match du CF Montréal. Le but est de rejoindre ceux qui participent aux activités, particulièrement les jeunes, pour qu'ils reçoivent dès 16h une première ou une deuxième dose de Pfizer, Moderna et AstraZeneca.

PASSEPORT VACCINAL

- Alors que le passeport vaccinal sera instauré le 1er septembre au Québec, la fraude inquiète déjà. Plusieurs spécialistes mettent en garde contre les différents stratagèmes qui seront développés. Ils demandent à ce que les mesures soient renforcées pour les éviter. Un incident a déjà été rapporté alors qu'un homme de Montréal a soudoyé une infirmière dans un centre de vaccination. Il lui a offert un sac rempli d'argent, demandant qu'elle jette le vaccin, mais lui offre quand même sa preuve vaccinale. Face au refus de l'employée, l'homme a pris la fuite. Le ministère de la Santé confirme être au courant de ces situations, mais se dit confiant que le nombre de fraudeurs restera minime.