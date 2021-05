COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 15 mai

- Les régions de Montréal (+238) , de la Montérégie (+90) , de Chaudière-Appalaches (+84) et de la Capitale-Nationale (+70) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 8 , soit 2 dans les 24 dernières heures et 6 entre le 7 et le 12 mai..

VACCINATION

- Le responsable de la vaccination au Canada, le major général Dany Fortin, quitte ses fonctions parce qu'il est visé par une enquête militaire. Une allégation d'inconduite sexuelle en serait à l'origine, selon plusieurs médias. Les Forces armées canadiennes et le gouvernement Trudeau n'ont émis aucun commentaire à ce sujet. Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a déclaré par voie de communiqué qu'il est engagé à bâtir « une culture d'inclusion où chacun est traité avec dignité et respect.»

- Le Canada recevra un nombre record de 4,5 millions de vaccins contre la COVID-19 la semaine prochaine. 75% de cette livraison sera constituée de doses de Pfizer, dont 1,4 million arrive plus tôt que prévu. Le reste des vaccins seront de Moderna. La moitié des Canadiens adultes ont reçu au moins une dose, selon le premier ministre Justin Trudeau.

SANTÉ

- Au moins cinq cas de COVID-19 et deux hospitalisations sont reliés à la manifestation contre les mesures sanitaires qui s'est tenue au Stade olympique, il y a deux semaines. C'est ce que la santé publique de Chaudière-Appalaches est en mesure de confirmer, malgré le manque de collaboration des gens impliqués. Les autorités avaient lancé un appel au dépistage parmi les passagers de deux autobus en provenance de Lévis.Vendredi, la région de Chaudière-Appalaches enregistrait 84 nouvelles infections et trois décès liés au virus.

- Des élus de l'Estrie demandent à la santé publique de créer des sous-régions qui repasseraient du palier rouge à orange puisqu'on n'y compte pas beaucoup de cas de COVID-19. Les préfets de sept MRC ont fait cette demande aux autorités lors d'une rencontre qui a eu lieu vendredi, selon Radio-Canada. La Haute-Yamaska aimerait notamment que la ville de Granby soit épargnée par les mesures sanitaires plus sévères puisqu'elle ne représente pas une zone problématique. La santé publique de l'Estrie partagera cette suggestion avec ses homologues provinciaux.

- Le nombre d'avions qui atterrissent au Canada avec des passagers atteints de la COVID-19 a diminué de moitié depuis qu'Ottawa a suspendu les liaisons avec l'Inde et le Pakistan, le 23 avril dernier. Entre le 10 et le 23 avril, 135 vols internationaux avaient transporté au moins un passager infecté, dont 38 vols provenaient directement de l'Inde et du Pakistan. Du 24 avril au 7 mai, 56 vols internationaux sont arrivés au pays avec au moins un passager atteint de la COVID-19, dont une dizaine en provenance des États-Unis et huit de l'Europe.

ÉCONOMIE

- Le Conseil du patronat du Québec estime que le plan de déconfinement de la province doit être basé sur le taux de vaccination. Le président du regroupement, Karl Blackburn, a indiqué à la Presse Canadienne que ses membres souhaitent une stratégie prévisible, basée sur des objectifs plutôt que des dates. Le gouvernement Legault devrait présenter son plan la semaine prochaine, inspiré par celui présenté par la Saskatchewan au début du mois. Le Québec atteindra bientôt le seuil de 75% des adultes ayant reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, ou ayant un rendez-vous pour en recevoir une.

JUSTICE

- Le beau temps de vendredi s'est soldé en une journée fort occupée pour la police de Saguenay qui a reçu 90 appels de dénonciation pour des rassemblements illégaux. Sept interventions se sont notamment déroulées vers 21h, soit 30 minutes avant le couvre-feu, principalement dans les secteurs de Jonquière et Chicoutimi Le Saguenay-Lac-Saint-Jean se trouve en zone orange, mais les rassemblements à l'intérieur ou l'extérieur des domiciles privés demeurent interdits.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

- La saison de moto ne fait que commencer et on déplore déjà au moins neuf décès sur les routes du Québec. C'est 50% de plus qu'à pareille date l'an dernier, selon le Journal de Montréal. Le phénomène inquiète la SAAQ qui rappelle que l'année 2020 a été particulièrement funeste alors que 67 motocyclistes ont perdu la vie, soit 22 de plus qu'en 2019. Ce bilan s'explique en partie par l'inexpérience des conducteurs qui ont commencé à faire de la moto durant la pandémie, ainsi que la vitesse sur les routes moins achalandées.

INTERNATIONAL

- Le cap des 162 millions de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, à travers le monde, est sur le point d'être dépassé, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins. À ce jour, plus de 1,4 milliard de vaccins ont été administrés.

SPORTS

- Hockey: La LNH souhaite une réponse du gouvernement canadien sur la question de la frontière d’ici le 1er juin. Avec les mesures actuelles, les séries de la Coupe Stanley ne pourraient se dérouler comme prévu à compter du carré d'as en raison de la quarantaine en sol canadien. À lire sur RDS!