COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 16 janvier

- Les régions de Montréal (+760) , de la Montérégie (+311) , de la Capitale-Nationale (+130) , de Laval (+126) et des Laurentides (+126) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 62 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 8 et le 13 janvier, 11 avant le 8 janvier et 1 à une date inconnue.

SANTÉ

- Le nombre de cas de COVID-19 pourrait dépasser le cap des 10 000 par jour d'ici le début du mois de février. L'Agence de la santé publique du Canada exhorte la population à réduire ses contacts pour éviter que ce scénario se concrétise. Les autorités avaient dévoilé une projection similaire en décembre, mais estiment que la situation a empiré notamment en raison de la période des fêtes.

Selon les prévisions à plus long terme de @SFU sur la #COVID19, sans une réduction immédiate importante des taux de contact (VOUS + #Santépublique), les hospitalisations et les décès suivront le nombre de cas et continueront ↑. #Resterchezsoisauvedesvies https://t.co/J5eSIiewmg pic.twitter.com/4GMzvGSgDE — Dre Theresa Tam (@ACSP_Canada) January 15, 2021

-Une pétition en ligne réclame que Québec maintienne le calendrier initial de vaccination. Plus de 22 000 personnes avaient signé le document, samedi matin. Les Québécois pourraient devoir attendre jusqu'à 90 jours avant de recevoir leur deuxième dose de vaccins contre la COVID-19, soit deux fois plus que le délai maximal recommandé par Ottawa.

- La bordée de neige de la fin de semaine sera profitable pour les stations de ski et de plein air. Le préfet de la MRC des Laurentides demande toutefois aux usagers de se responsabiliser concernant les règles sanitaires liées à la pandémie. Marc L'Heureux lance cet appel à la suite d'une grande affluence enregistrée la fin de semaine dernière. Il affirme que les responsables des installations sont inquiets des débordements qui pourraient mener à d'éventuelles fermetures.

- Près de 27 000 voyageurs ont transité par l'aéroport de Montréal entre le 18 et le 31 décembre dernier. En date du 15 janvier, 2,7% des cas de COVID rapportés au Québec étaient des personnes ayant voyagé à l'extérieur du pays, mais la proportion pourrait être plus élevée, d'après la Presse. Entre le 25 mars 2020 et le 5 janvier 2021, au moins 126 contraventions ont été distribuées, à travers le Canada, en lien avec la quarantaine obligatoire.

ÉDUCATION

- Les élèves des écoles de Montréal devront se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19 dès qu'ils présentent des symptômes de la maladie. Ils devront également être retirés de leur classe si un membre de leur bulle familiale présente ces symptômes ou est en attente d'un résultat de test. La forte transmission communautaire force la santé publique de la métropole à formuler ces recommandations qui sont plus sévères que dans le reste du Québec. Ailleurs, un élève doit faire de la fièvre ou tousser pendant 24 heures avant de devoir passer un test de dépistage.

#COVID19 #Montréal | Le 15 jan. :

➡️ 84 781 cas confirmés

➡️ +760 nouveaux cas, ces dernières 24 h

➡️ 4 049 décèshttps://t.co/wYrWQKLiAS



Consultez l'état de situation : https://t.co/174WdqLULG

et le rapport sur les éclosions actives : https://t.co/Rzu2vDzxcn #SantéPubliqueMTL pic.twitter.com/Yvhr8WIn39 — Dre Mylène Drouin, directrice santé publique Mtl (@Santepub_Mtl) January 15, 2021

- Des tests de dépistage rapide pourraient être utilisés dans deux écoles secondaires de Montréal dans le cadre d'un projet-pilote, selon CBC. L'expérience serait dirigée par la Dre Caroline Quach, pédiatre microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine. L'étude permettrait de déterminer si l'utilisation de ces tests rapides limite la transmission du virus au sein des établissements scolaires. Les parents des élèves de l'école Calixa-Lavallée et du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie doivent encore donner leur accord.

- Le nombre d'étudiants ayant demandé à ce que des cours soient considérés comme «incomplets» a bondi dans plusieurs cégeps, l'automne dernier, selon le Journal de Montréal. Au Cégep de Trois-Rivières, le nombre d'étudiants concernés est passé de 48 à 712, en un an. En raison de la pandémie, la mention «incomplet» est plus facile à obtenir et n'influence pas la cote R.

ÉCONOMIE

- Plusieurs vignerons québécois ont connu une année record en 2020, tellement que certains produits sont en rupture de stock. Uniquement à la SAQ, les ventes de vins québécois ont bondi de 50%, entre avril et décembre, selon la Presse. L'engouement s'est aussi fait sentir dans les épiceries. Les ventes de gins et de coolers québécois ont également connu des augmentations de 70 à 80%.

- La pandémie a été profitable pour les jeux vidéo aux États-Unis. L'industrie enregistre une année 2020 record de 56,9 milliards $ en vente, soit une hausse de 27% par rapport à l'année précédente. Le jeu « Call of Duty» est celui qui a généré le plus d'argent. Du côté des consoles, la Switch de Nintendo a été la plus vendue, suivie de la Playstation 5 de Sony.

INTERNATIONAL

- Plus de deux millions de personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- L'Inde commence à vacciner ses 1,3 milliard d'habitants. 300 millions d'entre eux devraient avoir reçu le vaccin d'ici le mois de juillet. L'Inde compte plus de 10 millions de cas déclarés de COVID-19 depuis le printemps, ce qui en fait le deuxième pays le plus touché, après les États-Unis.

SPORTS

- LNH: Les Canadiens de Montréal tenteront de remporter un premier match en affrontant les Oilers, à Edmonton. Les deux équipes se recroiseront dès lundi soir. À lire sur RDS!

- LNH: Les Jets de Winnipeg annulent leur entraînement par mesure préventive.

- Tennis: Les Internationaux d'Australie ne sont pas commencés et déjà au moins trois tests positifs à la COVID-19 ont été recensés. L'entraîneur de Bianca Andreescu, Sylvain Bruneau, fait partie des gens infectés.