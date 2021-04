COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 17 avril

- Les régions de Montréal (+375) , de Chaudière-Appalaches (+244), de la Capitale-Nationale (+205) et de la Montérégie (+203) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 692 patients sont hospitalisés (+28) et 175 personnes sont aux soins intensifs (+8) .

- Le nombre de décès grimpe de 8 , soit 5 dans les 24 dernières heures et 3 entre le 10 et le 15 avril.

SANTÉ

- Le Québec ferme à son tour la frontière avec l'Ontario pour limiter la propagation des variants. À compter de lundi, un contrôle serré des déplacements sera effectué, selon la vice première ministre Geneviève Guilbault. Les détails de l'opération doivent encore être précisés, notamment en ce qui concerne le rôle des quatre services de police impliqués dans les deux provinces. L'Ontario a annoncé vendredi qu'elle fermait sa frontière avec le Québec et le Manitoba, face à l'explosion de cas de COVID-19.

Je vais continuer de collaborer avec le premier ministre @fordnation et le gouvernement ontarien pour assurer la sécurité de nos citoyens. Les variants n’ont pas de frontières. Nous travaillons tous ensemble pour casser cette 3e vague. https://t.co/4pDUFuJud0 — François Legault (@francoislegault) April 16, 2021

- Malgré l'arrivée de la troisième vague, les Québécois passent de moins de temps à la maison. La fréquentation des parcs a explosé depuis le début d'avril, y compris à Québec et Gatineau, selon les données de mobilité de Google compilées par la Presse. À Montréal, on observe une hausse faible, mais constante du temps passé dans les commerces depuis le 20 février. Certains experts y voient la preuve qu'une certaine «fatigue pandémique» s'installe dans la population.

ÉCONOMIE

- Les fonctionnaires de l'état québécois risquent de poursuivre le télétravail au-delà de la pandémie. Cette nouvelle tendance pourrait même faciliter le transfert de plus de 5000 postes dans différentes régions du Québec, selon QMI. 75% des fonctionnaires travaillent actuellement de la maison, ce qui représente des économies de 56 millions $, notamment en temps supplémentaire et frais de déplacement. Un sondage Léger démontre que 79% des Québécois sont en faveur du maintien du télétravail chez tous les employeurs qui le peuvent.

- La grève de week-end des débardeurs du port de Montréal débute ce matin. Le débrayage se déroulera les samedis et dimanches pour une durée illimitée. Ce moyen de pression s'ajoute à la grève des heures supplémentaires qui a débuté plus tôt cette semaine. Le conflit de travail inquiète malgré tout plusieurs associations patronales et les PME déjà éprouvées par la crise sanitaire.

INTERNATIONAL

- Le cap des trois millions de morts, à travers le monde, depuis le début de la pandémie a été franchi dans les dernières heures, selon l'Université Johns Hopkins.

- Royaume-Uni: Les funérailles du prince Philip sont célébrées aujourd'hui au château de Windsor. Le mari de la reine Elizabeth II est décédé il y a 8 jours à l'âge de 99 ans. Un nombre restreint de personnes assiste à la cérémonie en raison des règles sanitaires liées à la pandémie. Le prince Harry a fait le voyage depuis les États-Unis, sans Meghan Markle.

SPORTS

- LNH: Trois matchs de l'Avalanche du Colorado sont reportés en raison de cas de COVID-19. De leur côté, les Canucks de Vancouver devraient renouer avec l'action dimanche. À lire sur RDS!

- Tennis Canada annule six tournois Challenger, dont celui de Granby. La fédération justifie sa décision par l'accueil difficile des joueurs provenant de l'étranger dans le contexte de la crise sanitaire.