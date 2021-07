COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 17 juillet

- 6 000 professionnels de la santé n'ont toujours pas été vaccinés contre la COVID-19, au Québec. Le ministre de la Santé, Christian Dubé explique qu'il s'agirait d'employés des ressources intermédiaires et des résidences privées pour aînés. Selon lui, la solution ne passe toutefois pas par la vaccination obligatoire, mais bien par la sensibilisation. Il se fait par ailleurs rassurant, expliquant que 90 % de tous les employés sont déjà vaccinés.

- La pandémie a frappé fort chez les cadres, toutes entreprises confondues, qui sont près du quart à songer à démissionner. C'est ce qui ressort d'une étude de Solution Mieux-être LifeWorks et Deloitte Canada dont les chiffres ont été rapportés par La Presse. 16 % songent aussi à s'installer dans un poste moins exigeant et le même pourcentage pense à la retraite. Le stress, l'anxiété et la charge de travail décuplée sont pointés du doigt par les cadres sondés.

- Après une flambée historique, le prix du bois promet de se stabiliser dans un avenir rapproché. C'est du moins ce qu'on peut comprendre si l'on se fie à la chute impressionnante de 60 % qu'il a fait à la Bourse de Chicago (référence dans le domaine) depuis deux mois, tel que le rapporte TVA Nouvelles. Les prix ne se reflèteront pas tout de suite dans les commerces, mais c'est une nouvelle encourageante qui laisse présager un retour à des prix plus normaux.

- Un premier cas de COVID-19 vient d'être confirmé dans le village olympique des jeux de Tokyo. À une semaine du coup d'envoi, l'organisation s'est toutefois faite rassurante, expliquant que le cas a été détecté dès son arrivée. Des mesures strictes sont en place pour éviter une propagation entre les athlètes qui attendent impatiemment les compétitions qui seront lancées le 23 juillet.

- Près de 190 000 000 de personnes à travers le monde ont contracté à la COVID-19 depuis le début de la pandémie et plus de 4 millions en sont décédées, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Le ministre de la Santé britannique, Sajid Javid a reçu un résultat positif à son test de COVID-19. Sur son compte Twitter, l'homme politique a expliqué avoir fait un test parce qu'il ne se sentait pas très bien. Celui qui a reçu ses deux doses a quand même contracté le virus, mais présente des symptômes très légers. Rappelons que l'Angleterre prévoit lever la majorité de ses restrictions à compter du 19 juillet.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT