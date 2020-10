COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 17 octobre

- Les régions de Montréal (+291) , de la Montérégie (+194) et de la Capitale-Nationale (+185) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Six décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent huit décès enregistrés entre les 10 et 15 octobre et un décès survenu à une date inconnue. Le total s'élève toutefois à 6032 morts puisqu'un décès a été retiré du décompte à la suite de l'enquête démontrant qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.

SANTÉ

- Montérégie: Toutes les personnes ayant fréquenté le Bingo communautaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, depuis le 4 octobre, devraient subir un test de dépistage. Une deuxième personne qui a fréquenté l'endroit a reçu un diagnostic positif à la COVID-19, selon le CISSS de la Montérégie-Centre. Un premier cas avait été confirmé parmi les 250 participants du bingo du 4 octobre dernier. La nouvelle personne infectée s'est rendue sur les lieux après cette date. Le Bingo communautaire HR a fermé mercredi soir, alors que 170 personnes s'y trouvaient.

- Montérégie: L'hôpital du Haut-Richelieu ferme la moitié de son bloc opératoire en raison du manque de personnel. Les infirmières seront envoyées dans d'autres départements pour éviter des bris de service.

- Mauricie: Tous les élèves du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières doivent se soumettre à un test de dépistage. 29 cas positifs ont été déclarés dans les derniers jours, dont plus de la moitié parmi les élèves de troisième secondaire. Les élèves de secondaire trois, quatre et cinq doivent se rendre dans une clinique sans rendez-vous ce week-end. Les élèves de secondaire un et deux seront dépistés à l'école cette semaine. Une partie de bouteille lors d'un party pourrait être à l'origine de cette éclosion, selon Radio-Canada.

- Bas-Saint-Laurent et Gaspésie: La santé publique surveille de près la saison de la chasse à l'orignal qui s'ouvre aujourd'hui. 10 000 chasseurs provenant de l'extérieur sillonneront les forêts et s'entasseront dans les chalets. Les autorités les implorent de respecter les règles sanitaires.

- Bas-Saint-Laurent: Deux cas de COVID-19 sont enregistrés dans les écoles Chanoine-Beaudet et Monseigneur-Boucher du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Les classes touchées sont fermées jusqu'au 28 octobre.

- 730 chirurgies de moins liées au cancer du sein ont été effectuées au Québec entre les mois de mars et août derniers. La Fondation du cancer du sein pointe du doigt la baisse du dépistage, selon QMI. Les experts estiment que les femmes ont moins consulté en raison de la pandémie. Chaque année plus de 6000 cancers du sein sont diagnostiqués dans la province.

JUSTICE

- Trois autres personnes ont été arrêtées cette semaine pour avoir menacé des politiciens sur les réseaux sociaux. Un Montréalais de 45 ans a comparu vendredi pour ses propos envers les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau. Deux autres hommes sont aussi accusés d'avoir tenu des propos menaçants sur Facebook contre François Legault et le Dr Horacio Arruda. Selon Radio-Canada, ils sont originaires de Thetford-Mines et de Québec.

TÉLÉTRAVAIL

- 5300 ménages ont quitté Montréal au profit de la banlieue entre janvier et août dernier. Il s'agit d'une hausse de 7% par rapport à 2019, selon les chiffres de la Société Canadienne d'Hypothèque et de Logement présentés par la Presse. On estime que plus de 44 000 personnes devraient avoir quitté la métropole à la fin de l'année. Le passage au télétravail pourrait accentuer la tendance qui s'observe depuis plusieurs années.

INTERNATIONAL

- Plus de 1,1 million de personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Quatre médicaments envisagés pour traiter les symptômes de la COVID-19 ne sont pas efficaces, selon une nouvelle étude internationale. Cette liste inclut le remdésivir qu'a reçu le président américain Donald Trump. L'étude a été menée auprès de 11 000 patients provenant de 30 pays différents.

- Le Vatican confirme un cas positif à la résidence Sainte-Marthe où réside le pape François. La personne est asymptomatique et a été placée en isolement préventif.

SPORTS

- La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie a lieu cette fin de semaine, en version pandémie. Les Québécois sont invités à marcher 5km dans leur quartier, seul ou en famille.