COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 19 décembre

- Le Québec enregistre 2038 nouveaux cas de COVID-19, selon le dernier bilan publié le samedi 19 décembre, pour un nombre total de personnes infectées de 174 839. 149 245 personnes sont maintenant rétablies.

- 44 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 2 sont survenus dans les 24 dernières heures, 39 entre le 12 et le 17 décembre, 2 avant le 12 décembre et 1 à une date inconnue. Au total, 7715 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

- 1005 personnes sont hospitalisées (-6), dont 142 se trouvent aux soins intensifs (+1).

- Les régions de Montréal (+625), de la Montérégie (+349), de la Capitale-Nationale (+219) et de l'Estrie (+129) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Un record de 42 136 prélèvements ont été réalisés le 17 décembre, pour un total de 4 522 761.

- 715 doses de vaccin ont été administrées vendredi, pour un total de 4020.

