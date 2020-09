COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 19 septembre

- Estrie: Les personnes qui ont fréquenté la microbrasserie de Sherbrooke, Le Refuge des brasseurs, le 9 septembre dernier, sont invitées à subir un test de dépistage. Un employé de l'établissement a contracté la COVID-19. La microbrasserie a fermé ses portes de façon préventive. Une dizaine de cas positifs parmi les étudiants et le personnel de la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke seraient liés à une soirée dans ce bar, selon la Tribune.

- Bas-Saint-Laurent: Une vaste opération de dépistage de la COVID-19 a débuté hier soir dans un abattoir de porc à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Deux employés de l'entreprise Aliments Asta sont atteints de la maladie. Les 450 travailleurs doivent subir un test de dépistage dans les cliniques de La Pocatière et Rivière-du-Loup. L'opération devrait se terminer en fin de journée, samedi, selon la santé publique. En attendant les résultats des tests, les employés doivent s'isoler de façon préventive.

- 25% à 30% des gens contactés par la santé publique refuse de collaborer aux enquêtes épidémiologiques. Ces gens ont pu avoir été en contact avec une personne infectée et pourraient donc propager le virus. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, déplore la situation.

- François Legault est en isolement préventif et se fera tester pour la COVID-19. Le premier ministre dit agir par précaution, alors que le chef conservateur Erin O'Toole est atteint de la maladie. Les deux politiciens se sont rencontrés lundi à Montréal.

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/x4tIoXrsCS

- La région de Montréal enregistre la hausse quotidienne la plus importante (+128), suivi de la Capitale-Nationale (+60) et de Chaudière-Appalaches (+36).

- Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures et trois ont été enregistrés entre le 12 et le 17 septembre, pour un total de 5797 personnes qui ont succombé à la maladie.

- Mauricie: Un employé du centre parents-enfants de l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie (Shawinigan) a été diagnostiqué positif à la COVID-19, le 15 septembre dernier. Une vingtaine de ses collègues ont dû se soumettre à un test préventif. Huit ont été placés en isolement. La grande majorité des employés sont de retour au travail.

- Ottawa: La deuxième vague est entamée dans la capitale fédérale. C'est ce qu'a déclaré la directrice de la santé publique, la Dre Vera Etches. Elle est la première au pays à affirmer que la deuxième est bel et bien arrivée. La ville d'Ottawa a enregistré 322 nouveaux cas cette semaine.

- La COVID-19 rehausse les risques d'accouchement prématuré chez les femmes enceintes, selon de nouvelles données publiées par les Centres de contrôle des maladies aux États-Unis. Le risque est plus élevé que dans une autre analyse britannique publiée récemment. Le fonctionnement du système de santé américain pourrait expliquer les résultats.

POLITIQUE

- Le port du masque est désormais obligatoire à l'intérieur du Parlement, à Ottawa. Le couvre-visage sera exigé dans les aires communes, mais pas dans l'enceinte de la Chambre lorsqu'il y a une séance.

- La mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que les maires de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, et de Québec, Régis Labeaume, ont lancé un message de prudence à la population à la veille d'un week-end ensoleillé.

JUSTICE

- De nombreux bars et restaurants ont reçu la visite des policiers vendredi soir. L'objectif de l'opération OSCAR est d'inspecter plus de 1000 établissements licenciés pour s'assurer du respect des règles sanitaires. Les policiers peuvent remettre des constats d'infraction aux clients et aux tenanciers. Au moins cinq contraventions ont été données par la police de Longueuil.

ÉCONOMIE

- Québec veut favoriser le retour au travail des 193 000 Québécois qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie. Le gouvernement veut les aider à se replacer dans des domaines touchés par la pénurie de main-d'oeuvre, comme la construction et l'entreprise manufacturière. Un forum virtuel sur la requalification de la main-d'oeuvre se tiendra le 16 octobre prochain, selon la Presse. Le ministre du Travail, Jean Boulet, veut y entendre des syndicats, employeurs et organismes communautaires.

INTERNATIONAL

- Environ 30,5 millions de personnes ont contracté le coronavirus depuis le début de la pandémie et plus de 952 000 en sont décédés, selon le bilan de l'Université Johns-Hopkins.

SPORTS

- Plusieurs équipes de la Ligue de hockey Midget AAA se retrouvent en congé forcé. Un joueur des Élites de Jonquière a contracté la COVID-19. Tous les membres de l'équipe devront subir un test de dépistage.

D'autres programmes, dont celui du Blizzard du Séminaire Saint-François et des Riverains du Collège Charles-Lemoyne sont aussi sur pause. Des cas ont été répertoriés dans les deux écoles secondaires, mais pas au sein des équipes. Malgré tout, la santé publique interdit les compétitions interécoles lorsque des cas sont déclarés dans un établissement.