COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 2 janvier

SANTÉ

- L'hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval est aux prises avec une éclosion de COVID-19. Trois médecins et trois employés des urgences sont atteints, soit 10 % des urgentologues. D'autres médecins mettent les bouchées doubles et font des heures supplémentaires pour assurer la couverture médicale. Aucun usager n'a été infecté. La fréquence de dépistage sera augmentée à trois fois par semaine auprès du personnel des urgences pour assurer un meilleur suivi.

VOYAGES À LÉTRANGER

- Les voyageurs canadiens qui reviennent au pays pourront recevoir 1 000 $ d'aide du fédéral pendant leur quarantaine obligatoire de 14 jours. Ils seront admissibles à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique, selon La Presse. Cette aide permet aux travailleurs qui n'ont pas droit à des congés maladie payés par leur employeur de compenser les revenus perdus pendant ce temps. Depuis septembre dernier, près de 39 000 Québécois ont bénéficié de ce programme, touchant près de 33 millions de dollars.

- L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dr Theresa Tam, demande aux Canadiens de revoir leurs projets de voyage. Elle déplore que des Canadiens persistent à effectuer des voyages non essentiels à l'extérieur du pays en pleine pandémie, alors que les espacades de politiciens continuent de défrayer la manchette. À compter du 7 janvier, tous les voyageurs entrant au Canada devront présenter un test négatif à la COVID-19 datant de trois jours maximum.

- Justement, la députée fédérale Niki Ashton se voit retirer ses fonctions de porte-parole au sein du cabinet fantôme du NPD à la suite d'un voyage en Grèce. La politicienne y est pour visiter sa grand-mère très malade, mais n'a pas préalablement averti son parti de ses intentions. Par voie de communiqué, le NPD a dit comprendre son besoin d'être avec sa famille. Les membres l'ont tout de même démise, car les élus doivent, selon eux, donner l'exemple pour tous les Canadiens qui se privent de voir des proches malades.

Wishing everyone a better year ahead. Bonne année à tous.



After spending Christmas alone with our family at home in MB, now I am with my ailing grandmother, my γιαγιά, in Greece. Χρόνια Πολλά με υγεία. — Niki Ashton (@nikiashton) January 1, 2021

- Le député libéral du Québec Pierre Arcand est revenu hier soir de La Barbade, lui qui était dans l'embarras pour ce voyage non essentiel. En entrevue avec nos collègues de CTV, il a de nouveau dit que c'était une erreur, mais qu’il n’avait pas l’intention de démissionner. Il a aussi promis de respecter la quarantaine obligatoire.

JOUR DE L'AN

- À Gatineau, un homme a été arrêté à la suite du démantèlement d'un rassemblement illégal de 6 personnes dans la nuit du Jour de l'an. Une plainte anonyme a été déposée à la police, et à l'arrivée des agents sur les lieux, les fêtards auraient refusé de mettre fin au party. Le tout a escaladé en une arrestation musclée filmée par une des personnes présentes. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les policiers de Gatineau auraient eu l'intention de donner un avis, mais devant les récalcitrants, ont distribué six constats de 1 546 $ par personne.

- Une femme de Gatineau, dont la vidéo a été parodiée dans l'émission Infoman du Jour de l'an après un segment sur le phénomène des complotistes, a menacé l'animateur Jean-René Dufort hier, sur les réseaux sociaux. Nadya Letang et son ami Terry Fournier ont publié une vidéo sur Facebook dans laquelle ils multiplient les insultes et affirment « réserver une petite surprise » à l'animateur. Joints par La Presse, Letang et Fournier se défendent d'avoir menacé qui que ce soit et disent que la surprise est en fait une poursuite en diffamation qu'ils souhaitent intenter. Ni Radio-Canada ni Jean-René Dufort n'auraient l'intention de porter plainte.

INTERNATIONAL

- Donald Trump termine l'année en essuyant un important revers. Le Congrès américain a rejeté hier le veto du président des États-Unis sur un projet de loi concernant la défense nationale, c'est une première. Le Sénat contrôlé par les républicains a fait fi des objections du président défait, lors d'une séance extraordinaire hier. Le projet de loi a été appuyé par 81 sénateurs, 13 s'y sont opposés. Trump a qualifié cette décision de « pathétique ».

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

- Les États-Unis ont commencé 2021 en franchissant le sinistre seuil de 20 millions de cas de COVID-19 recensés depuis mars. On y dénombre plus de 346 000 morts, en faisant toujours le pays le plus endeuillé.

- Aux États-Unis toujours, un pharmacien de 46 ans d'un hôpital du Wisconsin a été arrêté pour avoir délibérément gaspillé des doses du vaccin Moderna contre la COVID-19. Steven Brandenberg a sorti 57 doses d'un congélateur pendant toute une nuit avant de les y remettre, en sachant très bien qu'elles ne seraient ainsi plus efficaces. On ignore ses motivations. Du personnel a ensuite utilisé ces doses inefficaces pour vacciner des patients. Brandenberg fait face à des accusations criminelles. Les pertes sont estimées entre 8 000 à 11 000 $.

- Toute la partie est de la France devra maintenant respecter un couvre-feu plus long, soit de 18h à 6h du matin au lieu de 20h. C'est ce qui a été décidé face aux craintes d'une nouvelle flambée du coronavirus.

SPORTS

- Au Championnat mondial de hockey junior, le Canada affronte la République-Tchèque en quart de finale ce soir, dans la bulle à Edmonton. Le match débute à 19h. Équipe Canada Junior a terminé au premier rang du groupe A en rondes préliminaires avec 4 victoires. À lire sur RDS! Par ailleurs, la Fédération internationale de hockey sur glace a annoncé qu'on ne compte aucun nouveau cas de COVID-19 au Championnat dans les derniers jours sur près de 10 000 tests.