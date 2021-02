COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 20 février

- Les régions de Montréal (+353) , de la Montérégie (+106) , de Lanaudière (+74) et de Laval (+73) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 14 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 1 dans les 24 dernières heures, 12 entre le 12 et le 17 février et 1 avant le 12 février.

SANTÉ

- Un possible cas de variant de la COVID-19 fait son apparition à Québec et cause la fermeture de l'école primaire Marguerite d'Youville de Cap-Rouge. Les 283 élèves et une cinquantaine de membres du personnel sont en congé forcé pour une durée indéterminée. Les cours seront donnés à distance. Il s'agirait du premier cas de variant dans la Vieille Capitale.

- Le gouvernement du Québec pourrait assouplir certaines restrictions sanitaires liées à la COVID-19, après la Semaine de relâche. C'est du moins une des recommandations qui figurent dans les avis écrits de la Santé publique dévoilés hier. Les activités parascolaires au primaire et au secondaire pourraient aussi être autorisées à reprendre. Ces assouplissements sont envisagés alors que la Santé publique du Canada craint une montée des cas si les mesures sanitaires sont partiellement levées.

ÉCONOMIE

- L'Association des propriétaires de cinéma du Québec confirme que la majorité des salles rouvriront le 26 février, mais sans popcorn. Plus tôt cette semaine, Québec a promis de compenser les propriétaires pour la fermeture des comptoirs alimentaires. Les clients ne pourront pas manger de friandises en regardant leur film préféré, car ils devront porter obligatoirement le masque durant la projection.

- La fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis est prolongée d’un autre mois, soit jusqu’au 21 mars.

Notre gouvernement n'hésitera jamais à prendre les mesures énergiques nécessaires pour protéger les Canadiens des nouvelles variantes de #COVID19. Les restrictions sur les voyages internationaux non américains au Canada ont été prolongées jusqu'au 21 avril 2021. — Bill Blair (@BillBlair) February 19, 2021

INTERNATIONAL

- Les États-Unis sont en voie de franchi le cap du demi-million de morts causés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- La LNH présente cette fin de semaine deux matchs sur une patinoire extérieure aménagée dans un décor enchanteur sur le Lac Tahoe au Nevada. Voyez les magnifiques photos sur RDS !