COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 20 mars

L’opération de vaccination massive se déroule rondement alors que le Québec enregistre un nouveau record de 41 338 doses administrées en 24h. On continue d’augmenter la cadence de vaccination pour atteindre notre objectif d’une 1ère dose pour tous les Québécois à la St-Jean. https://t.co/J2pwvAwrKW

- Les régions de Montréal (+297) , de Laval (+95) , de la Montérégie (+78) et de Lanaudière (+48) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 505 patients sont hospitalisés (+1) et 99 personnes sont aux soins intensifs, soit le même nombre que la veille.

- Le nombre de décès grimpe de 7 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 4 entre le 13 et le 18 mars et 2 avant le 13 mars.

SANTÉ

- La troisième vague de COVID-19 pourrait frapper le Québec en avril. C'est ce que démontrent des prévisions de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Si la population continue de suivre les mesures sanitaires, le grand Montréal pourrait enregistrer jusqu'à 2000 nouvelles infections par jour. En zone orange, on compterait environ 750 nouveaux cas quotidiens. Ces prévisions tiennent compte de la montée des variants, dont 541 cas ont été confirmés à travers la province.

- La Cour supérieure rejette la demande d'injonction de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) sur la ventilation et la transmission de la COVID-19 dans les écoles. Le syndicat jugeait les mesures du gouvernement insuffisantes et réclamait que l'étude sur l'aération dans les classes soit refaite. La FAE se dit «étonnée» et «déçue» de la décision du tribunal.

- La Santé publique du Canada souligne l'arrivée du printemps et l'augmentation du nombre de personnes vaccinées au pays.

La température ↑ tout comme le # de Canadiens qui reçoivent leurs #vaccinsCOVID! En ce #PremierJourDuPrintemps, n’oubliez pas que pendant que la vaccination se poursuit, il ne faut pas cesser de :



- #PorterUnMasque

- S’en tenir à son ménage immédiat

- #ResterÀLaMaison si malade pic.twitter.com/CcVn2Cs4QS — Dre Theresa Tam (@ACSP_Canada) March 20, 2021

- Ontario: la saison des terrasses débute aujourd'hui dans plusieurs villes, dont Toronto. Dans les villes ontariennes en zone rouge et orange, les restaurants et bars peuvent désormais accueillir des clients, selon des règles sanitaires strictes.

ÉCONOMIE

- Le printemps ne sera pas de tout repos pour les quincailliers québécois. L'engouement pour la rénovation et le nombre croissant de mises en chantier font grimper les prix et les délais de livraison de plusieurs matériaux. Le gypse, le bois et la peinture en font partie. Les quincailliers doivent aussi jongler avec la pénurie de main-d'oeuvre alors que des milliers de postes sont à pourvoir dans les différentes bannières.

- Après la Gaspésie, au tour de la Côte-Nord d'être en forte demande en vue des prochaines vacances estivales. Plusieurs chalets à louer sont déjà complets pour les mois de juillet et août, selon Radio-Canada. Tourisme Côte-Nord affirme que les campings et pourvoiries sont aussi très populaires, mais qu'il reste encore beaucoup de places dans les hôtels. Plusieurs vacanciers planifieraient aussi des séjours plus longs qu'à l'habitude, soit jusqu'à deux semaines.

CULTUREL

- Québec Solidaire (QS) demande une fois de plus au gouvernement d'instaurer un système de bons d'achat culturel québécois. Pour chaque tranche de 20$, le consommateur recevrait 60$ à dépenser dans une activité ou un produit culturel réalisé par des artistes d'ici. Au moyen d'une lettre ouverte publiée dans plusieurs journaux, QS demande aussi que des bons d'achat soient remis gratuitement à des Québécois à faibles revenus. Ce système, déjà réclamé au printemps dernier, permettrait de relancer le milieu culturel mis à mal depuis le début de la pandémie. Québec Solidaire estime que cette mesure coûterait 318 millions $ au gouvernement.

JUSTICE

- L'Agence de santé publique du Canada enquête sur une Québécoise qui a refusé de faire sa quarantaine obligatoire à l'hôtel, au retour d'un voyage aux États-Unis, selon QMI. La femme d'affaires a publié une vidéo sur Instagram alors qu'elle sort de l'aéroport Montréal-Trudeau et incite ses 30 000 abonnés à tenir tête aux autorités.. Elle affirme respecter la quarantaine chez elle et se serait soumise à plusieurs tests de dépistage avant son retour. Les citoyens qui ne respectent pas la Loi sur la mise en quarantaine s'exposent à une amende allant jusqu'à 750 000$ ou une peine d'emprisonnement de 6 mois.

INTERNATIONAL

- Plus de 2,7 millions de personnes ont désormais succombé au virus depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- France: 21 millions de Français sont reconfinés, incluant un couvre-feu entre 19h et 6h. La population doit aussi demeurer dans un rayon de 10km de son domicile lors d'une promenade et à moins de 30 km pour faire des achats.

SPORTS

- C'est maintenant officiel: les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront sans spectateurs étrangers dans les gradins.

- LNH: Les Canadiens s'inclinent une neuvième fois en bris d'égalité. À lire sur RDS!

- LNH: les deux prochains matchs des Bruins de Boston sont reportés en raison du protocole lié à la COVID-19.