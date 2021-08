COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 21 août

Selon l'INSPQ, 85,9 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 77% est adéquatement vaccinée (deux doses).

(Québec ne diffuse plus de bilan quotidien officiel les jours fériés et les week-ends)

VACCIN

- Les grandes banques canadiennes rendront la vaccination obligatoire dans les prochaines semaines. Les employés de bureau devront fournir une preuve vaccinale avant de revenir en présentiel. Les institutions financières souhaitent ainsi protéger leur personnel et se plier à la récente demande du gouvernement. Au Québec, les principaux services bancaires ne se sont pas encore prononcés sur l'obligation vaccinale de leurs employés.

- Les enfants de 11 ans qui en auront 12 d'ici le 31 décembre pourraient être admissibles à la vaccination plus tôt que prévu. Le ministre de la Santé Christian Dubé a demandé la production d'un avis en ce sens à la Santé publique, selon La Presse. Pour l'instant, seuls les jeunes de 12 ans et plus ont accès au vaccin Pfizer. Une telle recommandation accélérerait la campagne de vaccination chez les jeunes qui retournent sur les bancs d'école dès la semaine prochaine.

- La montée du variant Delta et la hausse marquée du nombre de cas de COVID-19 dans les derniers jours tournent le feu des projecteurs vers les non-vaccinés. Selon les données du dernier mois, c'est dans le Nord-du-Québec et en Outaouais que les taux sont les plus bas, atteignant seulement 49 % et 71 %, respectivement. En Estrie, en Mauricie-Centre-du-Québec, en Abitibi-Témiscamingue, à Montréal et à Laval, le portrait n'est pas non plus extraordinaire. Entre 72 % et 74 % sont pleinement vaccinés seulement. La Capitale-Natioanle et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sont de leur côté les plus vaccinées en province avec des taux dépassant les 82 %.

- Christian Dubé a par ailleurs annoncé hier qu'un cap important de vaccination avait été franchi.

Le Québec a atteint le 12M de doses administrées depuis le début de l’opération vaccination. Merci aux équipes pour leur travail exceptionnel et leur dévouement. Merci aussi aux Québécois d’avoir répondu à l’appel en si grand nombre. On continue! pic.twitter.com/9rI3dCCjnd — Christian Dubé (@cdube_sante) August 20, 2021

RENTRÉE

- À quelques jours de la rentrée, le réseau de l'éducation n'a toujours pas de ligne directrice de la santé publique du Québec. Plusieurs centres de services scolaires mettent donc actuellement en place leurs propres mesures sanitaires, en partenariat avec les santés publiques régionales, selon Le Devoir. Dans certaines régions plus touchées, on envisage d'obliger le port du masque en classe, malgré que ça ne fasse pas encore officiellement partie du plan national, quoique ça a été évoqué. Le ministère de l'Éducation s'est engagé à fournir dans les prochains jours une ligne directrice adaptée à la hausse des cas en province.

PASSEPORT VACCINAL

- Des manifestants se sont installés devant la Taverne Midway au centre-ville de Montréal hier soir pour signifier leur désaccord envers le passeport vaccinal. Le bar servait de troisième projet pilote au fameux code QR qui sera imposé dès le 1er septembre partout en province. Une cinquantaine de personnes ont dénoncé cette nouvelle mesure, s'en prenant aux clients de la Taverne au passage.