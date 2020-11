COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 21 novembre

- Les médecins du Saguenay-Lac-Saint-Jean implorent la population de respecter les règles de la santé publique pour freiner la deuxième vague de COVID-19 qui frappe la région de plein fouet. Au moyen d'une lettre dans le Quotidien, le comité de gestion de la pandémie souligne que plusieurs citoyens ne font pas attention aux mesures de distanciation. Les professionnels rappellent que le manque de ressources humaines était déjà un enjeu majeur avant le début de la crise sanitaire.

- Une éclosion majeure touche lees Sœurs de la Charité, à Beauport. 43 employés et 39 soeurs ont contracté la COVID-19 depuis le 18 novembre.

- Alors que la santé mentale de plusieurs Québécois est fragilisée par la pandémie, l'accès aux soins varie énormément d'une région à l'autre de la province. Le temps d'attente au guichet d'accès pour adultes passe de 8 jours au CISSS du Bas-Saint-Laurent à 120 jours dans la région de Laval, selon la Presse. Les délais varient aussi selon la gravité du trouble et l'organisation des équipes professionnelles.

- Le bar La P'tite Grenouille de Rimouski ferme ses portes en raison d'une éclosion de cas.

- Une danse improvisée de quelques minutes dans une école secondaire de Lévis force la mise en isolement de l'ensemble des élèves de 5e secondaire de l'établissement, jusqu'au 2 décembre. Au total, ce sont 480 élèves de l'école Pointe-Lévy qui sont touchés à la suite de la célébration qui s'est déroulée mercredi matin.

- Les magasins pourront demeurer ouverts jusqu'à 22h en semaine et 21h la fin de semaine, mais uniquement pour que les clients puissent récupérer leurs achats effectués en ligne. Ce nouvel horaire sera en vigueur à compter du 27 novembre. Québec autorise également les commerces à ouvrir trois heures plus tôt, soit dès 10h, le 26 décembre pour les soldes d'Après-Noël. Le gouvernement veut faciliter les achats du temps des fêtes tout en évitant les rassemblements dans les boutiques.

- Le sommet annuel du G20 débute samedi en mode virtuel. L'événement de deux jours, auquel participe le premier ministre canadien Justin Trudeau, se déroule cette année sous la présidence de l'Arabie saoudite. Les leaders de la planète discuteront des moyens pour surmonter la pandémie et rétablir la croissance économique.

- Le Parti québécois tient son premier Conseil national, de façon virtuelle, depuis que Paul St-Pierre-Plamondon a été élu chef de la formation politique.

- Le Conseil national de Québec solidaire se déroule également en mode virtuel ce week-end.

- 57,6 millions de personnes à travers le monde ont été infectées par le coronavirus depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Donald Trump junior, le fils ainé du président, est atteint de la COVID-19. Il est en isolement à sa résidence et ne présente aucun symptôme. À l'image de son père, il a souvent minimisé l'impact de la pandémie qui a emporté plus de 254 000 Américains.

My son Donald is doing very well. Thank you!