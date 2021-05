COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 22 mai

- Les régions de Montréal (+267) , de l'Outaouais (+71) , de la Montérégie (+69) et de Chaudière-Appalaches (+64) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 9 , soit 0 dans les 24 dernières heures, 6 entre le 14 et le 19 mai et 3 avant le 14 mai.

VACCINATION

- Une fuite de données a été constatée sur le site ClicSanté que les Québécois utilisent pour prendre leur rendez-vous de vaccination contre la COVID-19. Des fichiers contenant, notamment des numéros d'assurance maladie, pouvaient être facilement téléchargés, directement depuis la plateforme web, selon QMI. Le ministère de la Santé confirme qu'une erreur humaine explique pourquoi il était possible d'accéder à ces dossiers qui étaient réservés aux centres de vaccination. Québec assure qu'aucune brèche de sécurité n'a été détectée et que le problème a été corrigé.

- L'objectif du gouvernement Legault de vacciner 75% des adultes d'ici au 15 juin est en voie d'être dépassé. Près des deux tiers des Québécois de 18 ans et plus ont reçu au moins un vaccin contre la COVID-19, ce qui représente 4,4 millions de personnes. 900 000 rendez-vous ont aussi été pris pour obtenir une première dose dans les prochains jours. Seulement 8% des adultes refuseraient de se faire vacciner, alors qu'ils étaient 14% au début de l'année selon l'Institut national de Santé publique du Québec.

SANTÉ

- Le gouvernement Legault maintiendra l'urgence sanitaire, au moins jusqu'à la fin du mois d'août. Québec veut s'assurer du bon fonctionnement de l'opération de vaccination, mais aussi que les policiers puissent empêcher les rassemblements illégaux, selon QMI. Le retour à la normale ne sera pas envisagé avant que 75% de la population ait reçu une deuxième dose de vaccin et que les paliers d'alerte de couleurs aient été abandonnés. Les syndicats accusent le gouvernement de maintenir l'urgence sanitaire pour garder en suspens l'application des conventions collectives dans le réseau de la santé. Une manifestation est prévue, samedi après-midi, à Montréal.

- La popularité des jeux de hasard et casinos en ligne a explosé depuis le début de la pandémie. 20% des Québécois ont tenté leur chance, dont la moitié pour la toute première fois, selon un sondage de l'Institut national de santé publique, dont fait état La Presse. Le quart des répondants estiment y avoir dépensé trop d'argent ou passé trop de temps. Cette tendance se ressent dans le nombre de demandes d'aide auprès des ressources en dépendance. Les casinos privés en ligne sont illégaux au pays, mais la loi est difficilement applicable.

TOURISME

- Le parc d'attractions montréalais, La Ronde, ouvre ses portes aujourd'hui. Les billets doivent être réservés en ligne puisqu'un nombre limité de visiteurs est permis sur le site. Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes âgées de deux ans ou plus et aucun argent comptant n'est accepté. La prise de température, la distanciation physique et la désinfection des lieux et installations sont aussi prévues.

- Même si la vaccination va bon train et que la pandémie s'améliore au pays, Ottawa refuse toujours d'assouplir les mesures à la frontière. La suspension des vols en provenance de l'Inde et du Pakistan est prolongée d'un mois. Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic Leblanc, déconseille aussi aux Canadiens de planifier des voyages à l'étranger parce qu'il y a encore trop d'incertitudes.

INTERNATIONAL

- Plus de 166 millions de personnes ont contracté la COVID-19 à travers le monde, depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.