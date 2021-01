COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 23 janvier

- La colchicine peut aider à réduire les complications liées à la COVID-19, selon des chercheurs de l'Institut de cardiologie de Montréal. Plus de 4000 patients atteints du virus ont participé à l'étude COLCORONA qui a débuté en mars dernier. Les travaux démontrent que la colchicine entraine une baisse des hospitalisations de 25%, du besoin de ventilation mécanique de 50%, et des décès de 44%. Le médicament oral est disponible puisqu'il est déjà utilisé pour traiter d'autres maladies.

- Les maires de la MRC de Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, souhaitent qu'un barrage routier soit installé à la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick. Les élus veulent protéger leur population des éclosions de COVID-19 qui ont éclaté dans la région d’Edmundston. Une lettre a été envoyée au gouvernement Legault plus tôt cette semaine.

- Le premier ministre François Legault invite les Québécois à prendre soin les uns des autres et à faire preuve d'empathie.

- Le premier ministre Justin Trudeau et Joe Biden ont discuté au téléphone pendant environ 30 minutes hier. Il s'agissait du premier appel logé par le nouveau président des États-Unis auprès d'un leader étranger. Les deux dirigeants ont convenu de se rencontrer le mois prochain.

Le @POTUS @JoeBiden et moi savons qu’on a beaucoup de travail à faire ensemble pour mettre fin à la pandémie, faire croître la classe moyenne, lutter contre les changements climatiques et créer de bons emplois des deux côtés de la frontière. Il n’y a pas de temps à perdre. pic.twitter.com/J609YbErgc

- La police de Montréal (SPVM) a démantelé un rassemblement illégal dans un lieu de culte de l'arrondissement Outremont, vendredi soir, vers 17h15. La majorité des contrevenants ont quitté les lieux en fonçant sur les agents, selon le SPVM, qui confirme que personne n'a été blessé.

« Quatre policiers ont été victimes de voies de fait. Un rapport d'infraction général a été rédigé par les policiers et sera transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales. (...) Plus tard, trois constats d'infraction ont été signifiés pour le non-respect du couvre-feu aux abords de l'établissement.»

- Julien Lévesque, porte-parole du SPVM