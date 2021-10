COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce samedi 23 octobre

VACCIN

- Québec prépare déjà la campagne de vaccination contre la COVID-19 des jeunes de 5 à 11 ans, selon Le Devoir. Malgré que Santé Canada n'a toujours pas approuvé la soumission de Pfizer pour ce groupe d'âge, le gouvernement s'organise pour agir rapidement une fois le vaccin autorisé (s'il l'est). Rappelons que dans son discours d'ouverture prononcé mardi, François Legault s'est engagé à lever l'état d'urgence sanitaire quand les enfants de 5 à 11 ans seraient vaccinés.

SANTÉ

- Un collectif de gens atteints de la COVID longue et de scientifiques demande au gouvernement une meilleure prise en charge dans le réseau de la santé avec du soutien accessible et de la réadaptation. Les personnes qui vivent avec le syndrome connu sous le nom de post-COVID ont beaucoup de difficulté au quotidien. Parmi les symptômes les plus courants, on retrouve la fatigue intense, des problèmes respiratoires et des essoufflements et des atteintes cognitives; mais un total d'une cinquantaine de symptômes est répertorié pour cette maladie peu connue.

- Les personnes qui ont fait une allergie grave après avoir reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19 peuvent recevoir la seconde sans danger. Le Comité consultatif national de l'immunisation s'est basé sur plusieurs données d'étude pour trancher après que de rares cas de chocs anaphylactiques aient été répertoriés au Canada lors de l'administration de la première dose. Lors de la seconde injection, les données analysées démontrent que les réactions ne se reproduisent pas souvent, selon Radio-Canada. Les personnes ayant vécu cet effet sont toutefois invitées à consulter leur médecin ou un allergologue avant de compléter leur couverture vaccinale.

- Le personnel infirmier qui s'engage à travailler à temps complet dans les maisons en soins palliatifs aura aussi droit à la prime de 15 000 $ offerte par Québec. Le ministère de la Santé a décidé d'étendre l'offre du montant forfaitaire à cette branche. Le but est d'attirer et garder plus de personnel infirmier dans le réseau de la santé.

MESURES

- Une manifestation festive est prévue samedi pour demander le droit de danser dans les bars, les clubs, bref, tous les établissements de la province. Le rassemblement organisé par la Coalition pour la danse sociale est prévu à Montréal à compter de 14 h samedi. Selon l'événement Facebook, la manifestation prendra la forme d'une parade dansante dans les rues.

Plus de 10 000 personnes ont démontré leur intérêt sur les réseaux sociaux.

OPEN DANCE FLOORS - Facebook

VOYAGES

- Le gouvernement a levé hier l'avis interdisant les voyages non essentiels, mais la prudence reste de mise. Les responsables de la santé publique du Canada préviennent que ce n'est pas le moment d'aller n'importe où. L'administrateur Dr Howard Njoo invite les voyageurs à évaluer la situation épidémiologique à l'endroit qu'il compte visiter, puisque des variations sont observées d'un pays à l'autre et même d'une région à l'autre. Un indicateur sur lequel les voyageurs peuvent se fier pour choisir une destination est de s'informer sur la couverture vaccinale.

(3/3) Si vous voyagez, tenez-vous au courant de l’activité de la #Covid19 à votre destination, suivez les mesures de santé publique et consultez les exigences pour le retour au Canada. https://t.co/UsTgjHUCUt — Santé Canada et l’ASPC (@GouvCanSante) October 22, 2021

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait plus de 4,9 millions morts à travers le monde depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.