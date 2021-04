COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 24 avril

- 83 628 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 82 080 doses dans les dernières 24 heures et 1548 doses avant le 23 avril, pour un total de 2 763 535 .

- Les régions de Montréal (+291) , de Chaudière-Appalaches (+146), de la Capitale-Nationale (+139) et de la Montérégie (+139) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 662 patients sont hospitalisés (-22) et 181 personnes sont aux soins intensifs (+9).

- Le nombre de décès grimpe de 13 , soit 3 dans les 24 dernières heures, 7 entre le 17 et le 22 avril et 3 avant le 17 avril.

SANTÉ

- Près de 68% des travailleurs de la santé en milieu hospitalier ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Cette proportion baisse à 63% dans les CHSLD publics et 57% dans le réseau privé. Plusieurs experts estiment que ces chiffres ne sont pas assez élevés, particulièrement pour les employés qui sont en contact direct avec les patients.

- Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, demande au gouvernement fédéral d'interdire tous voyages non essentiels vers le Canada en raison des variants.

- On peut espérer un semblant de retour à la normale cet été. L'Agence de la santé publique du Canada évoque une levée des restrictions vers la mi-juillet. Ce sera possible à condition que 75% de la population ait reçu une première dose d'un vaccin contre la COVID et que 20 % en ait reçu deux. Actuellement, environ 30% des Canadiens ont reçu une première injection.

JUSTICE

- La police de Montréal est intervenue lors d'un rassemblement de 350 personnes, vendredi soir, dans une synagogue du Plateau-Mont-Royal. Les agents se sont rendus sur place à la suite d'un appel de dénonciation logé au 911 vers 20h. En plus de contrevenir au nombre maximum de 25 fidèles admis dans un lieu de culte en zone rouge, la cérémonie s'est terminée vers 21h15 ce qui enfreint le couvre-feu fixé de 20h à 5h à Montréal. Aucune contravention n'a été émise, mais un rapport d'infraction général sera remis au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

« Un responsable des lieux a été rencontré par des enquêteurs de la section de la moralité afin de le sensibiliser aux ordonnances émises par la Santé publique. » - Caroline Chèvrefils, porte-parole du SPVM

ÉCONOMIE

- La popularité de l'achat local se fait aussi sentir à la SAQ. Les ventes de produits québécois ont atteint 593 millions $ en 2020-2021, soit une augmentation de 28,5%, selon le Journal de Québec. Les vins du vignoble L'Orpailleur, les cidres Michel Jodoin et le gin Ungava font partie des produits chouchous. La SAQ offre près de 1000 alcools de chez nous à travers son réseau.

INTERNATIONAL

- Les États-Unis s'approchent du plateau des 32 millions d'infections depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Les autorités fédérales américaines de la santé mettent fin à la suspension du vaccin de Johnson & Johnson. Ils estiment que les avantages du sérum l'emportent sur le risque rare de caillots sanguins. Le Canada recevra sous peu 300 000 doses du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson.

- Inde: Plus de 2600 décès ont été dénombrés dans les dernières 24 heures, soit un nouveau record quotidien. Environ 340 000 nouvelles infections s'ajoutent au bilan pour un total de 16,6 millions de personnes touchés depuis le début de la crise sanitaire.

SPORTS

- L'ex-hockeyeuse, bientôt diplômée en médecine, Hayley Wickenheiser ne croit pas que les Jeux olympiques de Tokyo devraient avoir lieu cet été. À lire sur RDS!