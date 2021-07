COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 24 juillet

- 57,3 % de la population de 12 ans et plus est adéquatement vaccinée.

- Selon l'Institut national de santé publique du Québec, 72,7 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin, un pourcentage qui grimpe à 83,1 % si on exclut les moins de 12 ans, qui ne peuvent pas être vaccinés.

- 94 624 vaccins ont été administrés dans les 24 dernières heures et 1 410 avant le 22 juillet, pour un total de 10 469 697 doses injectées au Québec.

- On note 67 hospitalisations, 4 de moins que la veille. Du nombre, 21 personnes se trouvent aux soins intensifs, une donnée inchangée.

- On dénombre 1 décès supplémentaire dans les dernières 24 heures, portant le total à 11 239? morts.

VACCIN

- L'inscription pour les tirages de la loterie vaccin lancée par Québec il y a un peu plus d'une semaine, débute dimanche le 25 juillet.150 mille dollars en argent seront en jeu toutes les semaines du mois d'août. Un tirage d'un million de dollars aura lieu 3 septembre. Vous pouvez vous inscrire sur Clic Santé.

TRANSMISSION AÉRIENNE DU VIRUS

- Plusieurs experts québécois en santé publique croient que les autorités ne prennent pas assez au sérieux la transmission aérienne de la Covid-19, selon Radio-Canada.

Nathalie Grandvaux, directrice du Laboratoire de recherche au CHUM, est d'avis que la pandémie est loin d'être terminée et pour prévenir de nouveaux confinements cet automne, il faut réduire à tout prix les risques de transmission aérienne.

OUVERTURE DE LA FRONTIÈRE CANADO-AMÉRICAINE

- Des premiers ministres de l'ouest canadien et des gouverneurs d'États américains se sont alliés et réclament la réouverture de la frontière canado-américaine. Dans une lettre envoyée aux dirigeants des 2 pays, les élus affirment que le temps est venu de pouvoir circuler librement entre les 2 pays. Ils considèrent les restrictions toujours en vigueur comme des délais injustifiés.

SPORTS

- La première rencontre de volleyball de plage aux Jeux olympiques de Tokyo a été annulée après qu'une joueuse ait été déclarée positive à la Covid-19. C'est la Tchèque, Marketa Nausch Slukova qui a contracté la maladie. Six cas ont été détectés au sein de la délégation de la République tchèque depuis son arrivée au Japon.

INTERNATIONAL

- La Russie a envoyé samedi deux avions remplis de nourriture, d'équipements de protection individuelle et plus d'un million de masques médicaux aux 11 millions d'habitants de Cuba qui font face à un embargo économique des États-Unis et à une forte hausse du nombre de cas de Covid-19.

- Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Paris contre le passeport sanitaire et la vaccination obligatoire. Les manifestants étaient constitués essentiellement de gilets jaunes.

- L'Agence européenne des médicaments a approuvé vendredi l'utilisation du vaccin Moderna pour les 12-17 ans. Il devient ainsi le deuxième vaccin à être autorisé pour les adolescents au sein des pays de l'Union européenne.

- Plus de 193 millions de personnes ont contracté la Covid-19 dans le monde, selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins.