COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 24 octobre

- Les régions de Montréal (+253) , de Québec (+135) et de la Montérégie (+134) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 5 décès sont survenus dans les dernières 24 heures, 17 ont été enregistrés entre le 17 et le 22 octobre, 3 sont survenus avant le 17 octobre et 1 remonte à une date inconnue. 6132 personnes ont donc succombé à la maladie.

SANTÉ

- Un peu plus de la moitié des cas de COVID-19 au Québec, depuis le printemps, sont des femmes. Elles représentent aussi près de 55% des décès, selon une mise à jour de l'Institut national de santé publique du Québec. Les hommes sont toutefois plus nombreux à se retrouver aux soins intensifs, à 64%.

- Les jeunes de 20 à 29 ans sont les plus touchés par la COVID-19 en terme de cas, mais les 80 à 89 ans sont surreprésentés au niveau des décès avec 40%.

- Les régions de Laval et de Montréal cumulent le plus grand nombre de cas déclarés depuis le début de la pandémie, mais la Capitale-Nationale occupe le premier rang des cas actifs par 100 000 habitants.

- Toute la région de la Mauricie est officiellement passée au palier rouge la nuit dernière. Depuis minuit, les bars, salles à manger de restaurants et salles de spectacles ont fermé leurs portes. Les restrictions dans les milieux scolaires et sportifs entreront en vigueur à compter de lundi.

- Les différentes lignes téléphoniques d'aide en santé mentale croulent sous les demandes. C'est le cas, entre autres, de Tel-Aide qui enregistre une hausse d'appels de 25%, selon QMI. Les experts craignent que la baisse de luminosité et l'arrivée de l'hiver, jumelées à la 2e vague de la pandémie, créent encore plus de détresse et d'anxiété.

THÉORIES DU COMPLOT

- Un Québécois sur cinq adhère à des théories du complot concernant la pandémie, selon un nouveau sondage CROP publié par la Presse. Les hommes, les jeunes de 18 à 34 ans, les gens qui sont titulaires uniquement d'un diplôme secondaire ou qui gagnent moins de 40 000$ par année sont plus enclins à croire les complotistes. 80% des Québécois sont d'accord avec la décision de Facebook de fermer les comptes reliés aux théories du complot.

MANIFESTATIONS

- Des convois de véhicules doivent circuler au ralenti sur plusieurs routes du Québec, entre 10h et 18h. La Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple et l’Alliance Résistance du Québec veulent « passer un message fort aux instances gouvernementales» concernant les restrictions sanitaires considérées « exagérées et abusives ».

FRONTIÈRES

- Moins du quart des personnes qui sont rentrées au Canada depuis la fermeture des frontières en mars dernier ont dû se placer en isolement préventif. Selon la Presse Canadienne, 3,5 millions de ces visiteurs étaient considérés comme des travailleurs essentiels, ce qui les exempte de la quarantaine. Il s'agit, par exemple, de camionneurs, travailleurs de la santé, ou employés de compagnies aériennes. Seulement 1,1 million de personnes ont dû respecter l'isolement préventif de 14 jours.

JUSTICE

- Une équipe spéciale de procureurs a été constituée pour traduire en justice les internautes qui menacent les instances gouvernementales en lien avec la pandémie. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de centraliser ces dossiers pour mieux coordonner le travail des différents corps policiers, selon QMI. Le premier ministre François Legault, la vice première ministre Geneviève Guilbault et le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, font partie des gens qui ont récemment été visés par des propos menaçants.

INTERNATIONAL

- 1,1 million de personnes sont décédées de la COVID-19 à la travers le monde, depuis le début de la crise, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Les États-Unis ont enregistré une hausse quotidienne record d'environ 80 000 nouvelles personnes infectées.

SPORTS

- NFL: le receveur de passes des Saints de la Nouvelle-Orléans, Emmanuel Sanders, est atteint de la COVID-19.

- Hockey: le gouvernement canadien pourrait assouplir les règles entourant la quarantaine obligatoire pour la tenue du Championnat mondial de hockey junior en décembre prochain.