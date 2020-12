COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 26 décembre

- Les données font relâche encore aujourd'hui, mais une hausse des hospitalisations est à prévoir en cette semaine de Noël, surtout dans le Grand Montréal. Les dernières données du 24 décembre font état de 1052 patients hospitalisés en raison du coronavirus, soit la moitié des lits dédiés disponibles.

L'Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) n'excluait pas un dépassement des capacités dédiées à la COVID-19 lors de son dernier bilan jeudi. Le nombre d’hospitalisations projetées a augmenté de plus de 50 % depuis quatre semaines, alors qu'une centaine d'éclosions sont toujours actives dans les hôpitaux. Une médecin de garde dans un hôpital de la Montérégie disait mercredi recevoir quatre admissions en cinq minutes à l'unité COVID.

- Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a de nouveau appelé au respect des mesures sanitaires hier soir sur Twitter pour aider le personnel de la santé.

- Ça ne sera pas la cohue aujourd'hui dans les commerces alors que le traditionnel Boxing Day se déroulera surtout en ligne. Tous les commerces non essentiels sont fermés depuis hier et jusqu'au 10 janvier inclusivement, dans l'espoir de laisser souffler un peu le réseau de la santé. Les grandes surfaces sont ouvertes, mais ont recouvert et fermé leurs étalages de ces produits non indispensables tel que demandé par le gouvernement, pour éviter la concurrence déloyale. Pour savoir ce qui est ouvert ou fermé durant le temps des fêtes, cliquez ici!

- Exaspéré de voir des équipements de protection individuelle être jetés dans les rues, un homme de Montréal s'est donné pour mission de nettoyer la ville un masque à la fois. Depuis le début de l'été, Jody Aveline a retiré 11 461 masques des trottoirs montréalais, selon Radio-Canada. Il a même créé un groupe Facebook, Mission PPE - Educate, Collect, Cut & Discard, pour encourager d'autres citoyens à faire comme lui.

- Près de 30 000 personnes ont été refoulées à la frontière canado-américaine pour voyage non essentiel, depuis qu'elle a été fermée en raison de la pandémie, selon La Presse. C'est du jamais vu depuis la fermeture partielle liée aux attentats du 11 septembre 2001. En contre-partie, le nombre de demandeurs d'asile irréguliers qui entrent par des passages comme le chemin Roxham, en Montérégie, a considérablement diminué.

- Le président américain sortant Donald Trump jouait au golf en Floride hier, après avoir mis en péril un projet de loi devant aider les Américains touchés par la COVID-19. Il a déposé une demande surprise, réclamant un chèque d'aide d'urgence de 2 000 $ pour la plupart des citoyens. C'est bien plus que les 600 $ acceptés plus tôt par les membres de son propre parti, ce qui a toutes les allures d'une vengeance alors que plusieurs ne l'ont pas assez soutenu à son avis dans sa contestation électorale.

Si le président refuse de signer l'accord, les activités du gouvernement fédéral seraient suspendues et le versement de l'aide d'urgence aux citoyens serait retardé.

Made many calls and had meetings at Trump International in Palm Beach, Florida. Why would politicians not want to give people $2000, rather than only $600? It wasn’t their fault, it was China. Give our people the money!