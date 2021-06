COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 26 juin

#COVID19 - En date du 24 juin, voici la situation au Québec: https://t.co/FxK4or5HJ4 Les communiqués quotidiens présentant les données ne seront plus diffusés les samedis, dimanches et jours fériés. Un récapitulatif sera fait au retour de ces journées, excluant quelques données. pic.twitter.com/iwsNlgQ5mN

- 68 155 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 65 578 dans les dernières 24 heures et 2 577 avant le 24 juin, pour un total de 7 761 010 doses administrées au Québec.

- Les régions de Montréal (+30) , de l'Outaouais (+16), de Lanaudière (+8) et de la Montérégie (+8) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 135 patients sont hospitalisés ( -8 par rapport à la veille) et 40 personnes sont aux soins intensifs (+ 2 par rapport à la veille).

SPORTS

Les partisans des Canadiens de Montréal devront être prudents. Des experts craignent une recrudescence de cas de COVID-19 à cause du non-respect des règles dans la foule massée aux abords du Centre Bell lors des matchs de la semaine dernière.

Pour l'instant, la tendance est à la baisse dans la métropole. La finale de la Coupe Stanley débutera lundi alors que les Canadiens visiteront le Lightning, à Tampa Bay, en Floride.

VACCINS

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que la pharmaceutique Pfizer sera en mesure de livrer les quelque 9,1 millions de doses de son vaccin contre la COVID-19 qu'Ottawa avait commandées pour juillet. Avec cette nouvelle livraison, «on va avoir reçu un total de plus de 68 millions de doses d'ici la fin juillet», s'est félicité le premier ministre, rappelant qu'il s'agit de «la voie à suivre pour vaincre cette pandémie»

DÉPENSES

Alors que les restrictions sanitaires s'assouplissent et que de plus en plus de gens sont vaccinés, plusieurs sont impatients de rattraper le temps perdu. L'expression «dépenses de revanche» fait son chemin, laissant entendre que certaines personnes sont désireuses de faire des folies sur des biens de consommation ou des expériences dont ils ont été privés l'année dernière.

Aux États-Unis, où les restrictions ont été levées plus rapidement qu'au Canada, la plupart des dépenses se font dans les salons de beauté et de manucure, les magasins d'articles de sport, les restaurants, les magasins de vêtements et les concessionnaires automobiles, selon un récent rapport de la firme TOP Data sur la reprise postpandémique.

Bien que tous les groupes démographiques ressentent le besoin de célébrer et de dépenser, les jeunes en particulier peuvent être motivés par le sentiment qu'on leur a enlevé un temps précieux.

Il est conseillé d'éviter les achats compulsifs.

INTERNATIONAL

- Plus de 180 000 000 de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 3.9 millions de patients ont rendu l'âme, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.