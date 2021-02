COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 27 février

- Les régions de Montréal (+352) , de la Montérégie (+127) , de Laval (+105) et de Lanaudière (+86) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 599 patients sont hospitalisés (-21) et 112 personnes sont aux soins intensifs (-7) .

- Le nombre de décès grimpe de 13 , soit 5 décès dans les 24 dernières heures, 6 décès entre le 20 et le 25 février et 2 décès avant le 20 février.

SANTÉ

- Il y a un an, jour pour jour, le Québec rapportait son premier cas de COVID-19. En entrevue à La Presse, François Legault admet, qu'au départ, il ne pensait pas que la crise prendrait une telle ampleur. Il n'avait pas l'information en main pour annuler la semaine de relâche 2019 qui a déclenché une vague d'infections. Le premier ministre avoue que son plus grand regret est de ne pas avoir embauché plus rapidement du personnel dans le milieu de la santé. À l'inverse, il estime que son meilleur coup est la formation en accéléré de milliers de préposés aux bénéficiaires en CHSLD.

- Samedi matin, le premier ministre Legault s'adresse aux Québécois de façon optimiste, notamment en raison du début de la campagne de vaccination de masse. Il espère que la population continuera de suivre les règles sanitaires durant la semaine de relâche.

- Les tests de dépistage rapides de la COVID-19 seront utilisés dans le milieu de la santé pour prévenir des éclosions. Québec souhaite que 80% des travailleurs en contact avec des patients vulnérables puissent être testés plus d'une fois par semaine. Les résultats devront être obtenus avant le prochain quart de travail, selon la nouvelle directive ministérielle. Québec a reçu plus de 4 millions de tests rapides du fédéral, mais en a utilisé moins de 1% jusqu'à maintenant.

- Dans certaines régions, dont le Bas-Saint-Laurent, les plages de vaccination pour les 85 ans et plus sont complètes jusqu'au prochain arrivage de vaccins.

RELÂCHE

- Depuis hier, une personne vivant seule, ou avec ses enfants, est autorisée à joindre une autre bulle familiale. La condition est de former «un groupe stable», selon la directive ministérielle. Une famille pourrait donc accueillir chez elle une mère monoparentale avec ses enfants. Dans toutes autres situations, les rassemblements à l'intérieur ou sur les terrains des résidences privées demeurent interdits.

- Partout au Québec, les policiers seront plus présents durant la semaine de relâche, pour s'assurer du respect des règles sanitaires. Les lieux de villégiatures et les endroits publics extérieurs seront surveillés. Rappelons que le couvre-feu demeure en vigueur, mais varie selon le palier de couleur de chaque région.

- Les hôteliers situés en zone rouge craignent une vague d'annulation. Ils ont appris vendredi après-midi qu'ils ne peuvent pas rouvrir leurs piscines, contrairement aux municipalités.

- Les cinéphiles sont au rendez-vous pour la réouverture des cinémas. Plusieurs salles avaient déjà vendu des centaines de billets, dès vendredi.

INTERNATIONAL

- Plus de 2,5 millions de personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la crise, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- NBA: les Raptors de Toronto l'emportent face à Houston, malgré l'absence de plusieurs éléments, dont l'entraîneur-chef, en raison de la COVID-19.

- LNH: les Canadiens tenteront de freiner leur séquence de défaites face aux Jets de Winnipeg.