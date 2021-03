COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 27 mars

- Près de la moitié des Québécois croient que les restrictions liées à la COVID-19 ont assez duré, selon un nouveau sondage CROP dont fait état la Presse. 46% des gens estiment qu'il est temps de retrouver la liberté, soit 15% de plus qu'en janvier dernier. 91% des répondants affirment tout de même qu'il faut suivre les règles de la Santé publique, alors que l'adhésion au couvre-feu est de 74%. Moins d'un Québécois sur deux fait confiance au vaccin d'AstraZeneca.

- Québec reconnait que la troisième vague a débuté dans la province. Malgré tout, François Legault n'a pas l'intention de resserrer les mesures sanitaires. Le premier ministre appréhende toutefois les rassemblements de Pâques, dont la Pâque juive qui débute cette fin de semaine.

« C'est certain que ça nous inquiète (...) parce que c'est une occasion de se rassembler. (...) Un peu comme on l'a vécu avec le congé scolaire, il y a un test à passer pour la Pâque chrétienne et la Pâque juive. Ce que je demande, c'est de suivre les consignes.»

- La moitié des Québécois ont de la difficulté à dormir, selon une nouvelle étude de l'Université d'Ottawa. Cette tendance est en hausse depuis le début de la pandémie. Les ventes de somnifères ont augmenté de 10%. L'insomnie est associés à plusieurs problèmes, dont l'anxiété, la dépression et des risques plus élevés d'infarctus. Des études avancent qu'une bonne nuit de sommeil peut augmenter l'efficacité de plusieurs vaccins.

- Durement éprouvée par la pandémie, l'industrie des mariages pense déjà à 2022. Uniquement au Québec, ce secteur pourrait engranger un chiffre d'affaires record de 700 millions $ l'an prochain, selon la Presse. La moitié des mariages ont été annulés en 2020, ce qui représente des pertes de plus de 257 millions $.

- L'été 2021 devrait ressembler à celui de l'an dernier pour les Québécois qui ne pourront voyager outre-mer. Les commerçants devraient donc être moins pris de court, selon le Conseil québécois du commerce de détail. En 2020, les ventes ont bondi de 91% dans les pépinières et de 32% dans les magasins de vélos, d'après QMI. Les terrains de golf et les campings de la SÉPAQ se préparent aussi à être pris d'assaut.

- Le premier ministre François Legault dénonce la violence sur les réseaux sociaux. Ils se désolent qu'une minorité de personnes se permette d'intimider les gens respectueux qui l'encouragent sur internet. Il promet de s'attaquer aux «pissous virtuels». Il prévient que son équipe fera le ménage sur sa page Facebook et que les menaces seront transférées à la police.

- Plus de 30,1 millions d'Américains ont contracté la COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire, ce qui représente près du quart du bilan mondial rapporté par l'Université Johns Hopkins.

- Canadiens: Eric Staal devrait arriver à Montréal ce soir. Le nouveau joueur de centre du Tricolore n'aurait qu'à se plier à une quarantaine de sept jours, en plus de présenter trois tests négatifs à la COVID-19, en vertu d'une nouvelle entente entre la LNH et Ottawa. Staal pourrait donc être disponible dès le match du 3 avril contre les Sénateurs.

