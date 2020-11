COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 28 novembre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès : https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/pvorT3TQxB

- Les régions de Montréal (+429) , de la Montérégie (+215) , de la Capitale-Nationale (+128) et de Lanaudière (+120) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 37 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 10 sont survenus dans les 24 dernières heures, 23 entre le 21 et le 26 novembre, 2 avant le 21 novembre et 2 à une date inconnue. Au total, 7021 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- Le gouvernement Legault doit bientôt publier un guide de recommandations pour le temps des Fêtes destiné aux résidences pour aînés. Actuellement, 120 milieux de vie privés sont aux prises avec des éclosions de COVID-19. Le Regroupement québécois des résidences pour aînés préfère que les personnes âgées profitent d'une sortie, plutôt que de voir plusieurs familles en visite. Son président, Yves Desjardins, réclame aussi des directives très claires pour éviter de la confusion et du mécontentement.

- Bas-Saint-Laurent: la santé publique régionale demande aux clients qui ont fréquenté le restaurant Chez Gréco le 21 novembre dernier, entre 16h et 22h, d'aller passer un test de dépistage.

- Montérégie: l'éclosion au CHSLD Villa-Bonheur de Granby continue de prendre de l'ampleur. Une trentaine de personnes, dont au moins 24 patients, ont contracté le virus jusqu'à maintenant.

- Une dizaine de stations de ski ouvrent leurs portes cette fin de semaine. Plusieurs règles sanitaires devront être respectées par les skieurs et planchistes.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

- L'organisateur de la célèbre course des Pichous, Mario Boily, annonce qu’il n’y aura pas d’édition 2021. C’est la deuxième fois qu’il doit annuler son événement en raison de la pandémie puisqu’en mars dernier, il avait été un des premiers touché. L’organisation est d’ailleurs dans une situation financière très précaire avec un déficit de 46 000 $. La course des Pichous existe depuis 54 ans et attire 2000 coureurs.

- Aujourd’hui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean cumule 117 cas de plus pour un total de 4 988 depuis le début de la pandémie. On compte malheureusement 6 décès supplémentaires. Le nombre de cas actifs diminue, passant de 1 183 à 1 146, mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean demeure l’endroit le plus touché en province. Hier, le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, était de passage dans la région pour donner un peu d’espoir aux citoyens, rappelant que la situation est fragile.

- La police de Saguenay a remis des constats d'infractions dans deux rassemblements privés, durant la nuit de vendredi à samedi. Un party dans une résidence du secteur de Rivière-du-Moulin s'est terminé par trois contraventions. Un quatrième constat a été remis lors d'un rassemblement dans une maison privée, près des centres commerciaux de Chicoutimi.

ÉCONOMIE

- Le déficit fédéral avoisinerait les 400 milliards $, selon la Presse. Le gouvernement Trudeau dévoilera le chiffre officiel lundi, lors de sa mise à jour économique. Ottawa confirmera le maintien de plusieurs mesures d'aide financière pour les familles et les travailleurs.

- Des centres commerciaux et magasins québécois ont été pris d'assaut par les chasseurs d'aubaines durant le Vendredi fou, alors qu'à d'autres endroits c'était beaucoup plus calme. Le Conseil canadien du commerce de détail estime qu'il s'agit d'un premier test franchi avec succès. Plusieurs détaillants craignaient que le gouvernement resserre les règles dans les commerces en cas de cohue catastrophique en ces temps de pandémie.

- Les Américains ont dépensé 5,1 milliards $ en achats en ligne, jeudi, à l'occasion de Thanksgiving, selon les données compilées par Adobe Analytics. Il s'agit d'un record pour cette journée de fête aux États-Unis et d'une augmentation de 22% par rapport à l'an dernier.

- L'Association des hôtels du Grand Montréal craint que plusieurs établissements soient rachetés par des investisseurs étrangers ou changent de vocation, selon la Presse.

Le taux d'occupation des hôtels du centre-ville en juillet était de 9,8%, comparativement à 83,5% en 2019 à pareille date.

Capture d'écran - Université Johns Hopkins

INTERNATIONAL

- Plus de 61,7 millions de personnes à travers le monde ont été infectées par le coronavirus depuis le printemps dernier, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- États-Unis: le comté de Los Angeles resserre ses mesures sanitaires et interdit la plupart des rassemblements. Les magasins et autres entreprises non essentielles demeurent toutefois ouverts.

SPORTS

- Football: le match entre les Ravens de Baltimore et les Steelers de Pittsburgh est repoussé une deuxième fois. À lire sur RDS!