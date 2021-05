COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 29 mai

- 104 204 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 101 094 doses dans les dernières 24 heures et 3 110 doses avant le 27 mai, pour un total de 5 306 336 .

- Les régions de Montréal (+131) , de la Montérégie (+47) , de Laval (+35) et de Chaudière-Appalaches (+33) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 385 patients sont hospitalisés (-9) et 91 personnes sont aux soins intensifs (-5) .

- Au total, 11 118 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la crise sanitaire. (1 décès a été retiré puisqu'il était non attribuable à la COVID-19)

- Le nombre de décès grimpe de 4 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 1 entre le 21 et le 26 mai et 2 avant le 21 mai.

DÉCONFINEMENT

- La première soirée de déconfinement a été assombrie par deux agressions au parc Victoria, à Québec, où environ 2000 fêtards s'étaient donné rendez-vous. Vers 21 h 35, un homme a été blessé à l'arme blanche et une femme a été blessée à la tête par une bouteille de verre. Les deux victimes sont âgées dans la vingtaine et on ne craint pas pour leur vie. Le parc a dû être évacué pour permettre à la police de Québec de faire son travail d'enquête.

- À Montréal, plusieurs parcs ainsi que le Vieux-Port ont été pris d'assaut par les citoyens qui souhaitaient célébrer la fin du couvre-feu. Le seul incident majeur rapporté par la police de Montréal (SPVM) est un homme de 21 ans qui a été poignardé dans le secteur de Verdun, vers 2 h. On ne craindrait pas pour sa vie. Un jeune de 16 ans a été arrêté en lien avec cette affaire.

- Les terrasses d'un peu partout dans la province se sont aussi remplies hier. La mairesse de Montréal se retrouve dans l'embarras puisqu'elle a été photographiée à une table d'un restaurant du Plateau-Mont-Royal en compagnie de quatre autres personnes. La réglementation en vigueur permet à deux adultes de bulles différentes de s'attabler ensemble. Le cabinet de la mairesse affirme que la situation n'a duré que quelques minutes.

Les règles de santé publique ne s'appliquent pas à la mairesse @Val_Plante Table de 5. 1 masquée. Fini de manger. Manifestement pas la même adresse.. fait semblant sur les réseaux sociaux qu'elle est à 2. Minimum 30 min. #polmtl cc @DenisCoderre @tvanouvelles @LP_LaPresse pic.twitter.com/Gj0rtwblBA — Frederick Carle (@fcarle) May 28, 2021

VACCINATION

- Les Québécois qui ont reçu une première dose du vaccin d'AstraZeneca, avant le 3 avril, peuvent recevoir leur deuxième dose dès aujourd'hui dans des cliniques sans rendez-vous. Québec a récemment fait passer l'intervalle des deux doses de 12 à 8 semaines. Il est recommandé aux personnes vaccinées avec l'AstraZeneca de recevoir une deuxième dose du même vaccin. Les personnes qui souhaitent plutôt recevoir le Pfizer ou le Moderna devront se présenter à leur rendez-vous initial.

- C'est ce week-end que débute la vaccination contre la COVID-19 au circuit Gilles-Villeneuve. Le site est accessible uniquement par vélo, entre 10h et 16h. Environ 1000 vaccins seront administrés chaque jour, dont la moitié sans rendez-vous. Les deux fins de semaines suivantes seront réservées aux automobilistes et la prise de rendez-vous sera obligatoire.

ÉCONOMIE

- Plusieurs hauts dirigeants d'entreprises, dont le siège social se trouve au Québec, ont vu leur salaire augmenter malgré les difficultés économiques causées par la pandémie. C'est le cas de Glenn J. Chamandy, président de Gildan vêtements de sports, qui a empoché 22,2 millions $, une hausse de 132% en un an, selon la Presse. L'ex-président de Bombardier, Alain Bellemare, a gagné 17,1 millions, soit une augmentation de 69%. Des experts déplorent que certaines entreprises aient touché la subvention salariale d'urgence du fédéral, tout en payant leurs hauts dirigeants à gros prix.

- Signe que le déconfinement s'amorce au Canada: il se vend plus de préservatifs depuis quelques semaines. Après avoir chuté de 4% dans la dernière année, les ventes de condoms ont augmenté de 6% à la mi-mai, par rapport à 2020, selon les données de la firme NielsenIQ dont fait état le Journal de Montréal. Les Canadiens ont acheté pour 63,6 millions $ en préservatifs l'an dernier. C'est 2,5 millions $ de moins qu'avant la pandémie.

INTERNATIONAL

- Plus de 3,5 millions de personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Les Canadiens renouent avec leurs partisans, ce soir au Centre Bell, dans le cadre du sixième match de la série face aux Maple Leafs. Il s'agit du premier match de la LNH devant des partisans, au Canada, depuis plus d'un an. Les billets se revendent à un prix d'or puisque seulement 2500 personnes pourront assister à la rencontre sur place.