COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 3 avril

- Les régions de Montréal (+388) , de la Capitale-Nationale (+305) , de l'Outaouais (+143) et de la Montérégie (+95) enregistrent les plus importantes hausses de cas..

- Le nombre de décès grimpe de 5 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 3 entre le 26 et le 31 mars et 1 avant le 26 mars.

SANTÉ

- Une quinzaine de médecins en santé publique demandent à Québec de resserrer les mesures sanitaires partout dans la province pour freiner la troisième vague. Ces experts signent une lettre dans laquelle ils préviennent que les variants causeront des hospitalisations prolongées et des décès chez des personnes relativement jeunes. Ils estiment que les resserrements annoncés dans certaines régions, plus tôt cette semaine, ne seront pas suffisants pour freiner une flambée des cas. Vendredi, un autre collectif de médecins, appelé COVID-STOP, demandait au gouvernement de reconfiner Montréal au même titre que Québec, Lévis et Gatineau.

- Des traiteurs contreviennent ouvertement aux règles sanitaires en acceptant de livrer des buffets pour des fêtes privées. Plusieurs commerçants acceptent les commandes sans même mentionner les règles sanitaires, selon le Journal de Montréal. L'Association Restauration Québec déplore ces comportements, mais rappelle que cette catégorie de restaurateurs n'est admissible à aucune aide financière.

- Au tour de Johnson & Johnson de commencer à tester son vaccin contre la COVID-19 sur des adolescents. La pharmaceutique étend son essai clinique aux jeunes de 16 et 17 ans du Royaume-Uni, d'Espagne et bientôt du Canada et des États-Unis. Le test sera ensuite effectué auprès des enfants de 12 à 15 ans. Johnson & Johnson est le quatrième fabricant, dont le vaccin a été acheté par le Canada, à faire des tests sur des adolescents.

- Depuis minuit, les Ontariens sont reconfinés pour au moins 28 jours. Les écoles demeurent ouvertes, mais la population est invitée à rester à la maison, sauf pour des motifs essentiels. Le télétravail est aussi fortement encouragé par le gouvernement.

JUSTICE

- La Sûreté du Québec a mis fin à des rassemblements illégaux dans une résidence de Shawinigan, en Mauricie, deux soirs de suite. Jeudi, les policiers ont remis 17 constats d'infractions à des gens du Québec et de l'Ontario, réunis dans une maison de la rue Thibodeau. Plusieurs de ces contrevenants se sont réunis, une fois de plus, hier soir avec trois autres personnes. La SQ précise que des vérifications seront effectuées dans les prochains jours pour s’assurer du respect des règles sanitaires.

- La présence des forces de l'ordre est d'ailleurs accrue partout au Québec, en ce long week-end. Des barrages routiers sont érigés et des patrouilles dans les quartiers et les commerces sont prévues. Les agents auront à l'oeil les rassemblements privés intérieurs et extérieurs et le couvre-feu.

Mesures en place relatives au Covid-19 🦠 dans le cadre de l’#opération RAPPEL pour la période du 1er au 5 avril prochain.🐣 https://t.co/TCis7rNlwf — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) April 1, 2021

INTERNATIONAL

- Plus de 130,3 millions de personnes ont contracté la COVID-19 à travers le monde, dont 30,6 millions aux États-Unis, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Californie: depuis vendredi, la population peut retourner voir des concerts, pièces de théâtre et matchs de sports dans les amphithéâtres. La preuve de vaccination n'est pas obligatoire, mais un nombre restreint de spectateurs est autorisé.