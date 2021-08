COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 31 juillet

60 % de la population de 12 ans et plus est adéquatement vaccinée.

LOTERIE VACCINALE

- Des experts interrogés par le Journal de Montréal estiment que les prix de la loterie vaccinale sont un ''coup d'épée dans l'eau'' et seront insuffisants pour encourager les récalcitrants à aller se faire vacciner.

VACCINATION

- Un nouveau site de vaccination sans rendez-vous est installé à La Ronde ce samedi. Le but est d'accélérer l'administration des premières ou deuxièmes doses. Les enfants de 12 et 13 ans doivent être accompagnés d'un parent.

SANTÉ

- Des commerces montréalais ont installé des capteurs de dioxyde de carbone dans leurs bâtiments dans le but d'éviter des éclosions de la Covid-19. Selon Radio-Canada, le groupe Covid-Stop veut démontrer à quel point la ventilation peut jouer un rôle protecteur dans le contrôle de la pandémie. Les capteurs utilisés dans le cadre de ce projet pilote mesurent les taux de CO2 toutes les 15 minutes et les données sont stockées dans un nuage informatique.



TRAVAIL

- Un employeur pourrait obligé ses employés non vaccinés à faire du télétravail. C'est ce qu'a indiqué le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, au Journal de Montréal. Pas question toutefois d’imposer la double vaccination aux salariés qui souhaitent revenir travailler au bureau. La loi québécoise et la Charte canadienne des droits et libertés ne permettent pas à un employeur d'exiger la vaccination de ses employés.

ÉCONOMIE

- Le prix des matériaux de construction ne baissera pas de sitôt. Selon La Presse, le stock de bois d'oeuvre acheté à gros prix demeurent important chez les commerçants. Les experts interrogés par le quotidien sont d'avis que la plupart des quincailliers ne sont pas prêts à le vendre à rabais, du moins pas avant un rebond des commandes des constructeurs et des rénovateurs.

AU PAYS

- Le Nouveau-Brunswick est passé en phase verte ce samedi. Ça veut dire notamment que le port du masque n’est plus obligatoire. C’est également la fin des restrictions aux frontières provinciales. Toutes les restrictions sur les rassemblements intérieurs et extérieurs ainsi que les limites d’occupation sont levées.

La province passera à la phase verte ce soir à 23 h 59https://t.co/G40WQgeezR

Des détails au sujet des vaccinations, des cas et des tests de dépistage sont disponibles ici : https://t.co/IaYhLcmX5P pic.twitter.com/6lWAInOxG8 — Gouvernement du NB (@Gouv_NB) July 30, 2021

SPORT

- La 67e Traversée internationale du Lac St-Jean a eu lieu ce samedi. Sauf que la traversée n'aura d'international que le nom, en raison de la pandémie. Seuls trois nageurs québécois ont pris part à la course de 32 kilomètres.

INTERNATIONAL

- L'état de la Floride est devenu l'épicentre de l'épidémie de la Covid à l'échelle nationale. Le nombre de cas a bondi de 50% cette semaine. Ça signifie qu'il y a une personne infectée sur 5 dans cet état.

- Plus de 197 526 219 personnes ont contracté la Covid-19 dans le monde depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins. Le bilan mondial fait état de plus de 4,2 millions de morts.

- Plus de 4 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde.