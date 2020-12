COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 5 décembre

- Les régions de Montréal (+630) , de la Capitale-Nationale (+304) , de la Montérégie (+263) et de Laval (+166) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 48 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 11 sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 28 novembre et le 3 décembre, 8 avant le 28 novembre et 2 à une date inconnue. Au total, 7231 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- Le Québec enregistre une hausse du nombre de décès et pas seulement en raison de la pandémie. De septembre au début novembre, on compte 1099 morts de plus que la moyenne des cinq années précédentes, selon la Presse. Or, seulement 677 personnes sont décédées de la COVID-19 durant cette période. Cette surmortalité est concentrée chez les 70 ans et plus, majoritairement à l'extérieur du Grand Montréal. La situation préoccupe les autorités sanitaires qui peinent à expliquer le phénomène.

- Plusieurs partys dans des bars seraient à l'origine de la hausse des cas dans le Bas-Saint-Laurent. Une partie de la région passera au palier rouge à compter de lundi.

- L'association de hockey mineur de Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, suspend ses activités pour la fin de semaine. Un jeune hockeyeur a été diagnostiqué positif à la COVID-19 vendredi.

- Les proches aidants ne sont plus autorisés au CHSLD Villa-Bonheur de Granby pour la prochaine semaine. L'établissement dénombre 73 résidents et 35 employés infectés.

- En ce 5 décembre, c'est la Journée internationale des bénévoles. Le Stade olympique de Montréal sera illuminé en bleu pour souligner l'apport de ces personnes qui donnent de leur temps. Le premier ministre François Legault a aussi tenu à les remercier pour leur apport depuis le début de la crise sanitaire.

Aujourd’hui, on souligne la Journée internationale des bénévoles.

Je veux en profiter pour remercier du fond du cœur tous les Québécois qui font du bénévolat depuis le début de la pandémie.



On doit continuer de s’entraider et de se serrer les coudes.

— François Legault (@francoislegault) December 5, 2020

NOËL

- Ne vous surprenez pas si vous trouvez les dindes de Noël plus petites en épicerie. Les Éleveurs de volaille se sont préparés à un temps des fêtes sans grand rassemblement. À la demande des transformateurs Olymel et Exceldor, les dindes produites tournent plus autour des 4 kilos, soit deux de moins qu'en temps normal. Les éleveurs de dindons du Québec ont perdu 5,4 millions $ depuis le début de la pandémie, notamment en raison de la fermeture des restaurants.

- Les policiers seront plus présents durant la période des fêtes pour faire respecter les mesures sanitaires liées à la COVID-19. Ce sera notamment le cas dans les commerces lors des périodes très achalandées. Le gouvernement n'envisage pas, pour le moment, d'ériger des barrages routiers entre les régions. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, dit aussi s'en remettre à la bonne foi de la population pour respecter l'interdiction de se rassembler.

- Faute de pouvoir se rassembler à Noël, de nombreux Québécois décident de s'envoler vers le Sud. Plusieurs agents de voyages notent une augmentation de la demande depuis l'annonce du gouvernement, jeudi, concernant le temps des fêtes, selon QMI. Le gouvernement du Canada ne recommande pas les voyages à l'étranger. Rappelons que toute personne qui quitte le pays doit s'isoler pendant deux semaines au retour et utiliser l'application ArriveCAN pour fournir son plan de quarantaine.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

- Le nombre de cas remonte au Saguenay-Lac-Saint-Jean à 137 nouvelles personnes infectées. La région avait connu une certaine accalmie cette semaine avec 63 et 69 cas jeudi et vendredi. Le nombre de cas actifs diminue tout de même à 817. D’autres dispositions doivent être prises à compter de lundi par la direction du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le CLSC de Saint-Félicien doit transférer ses services vers l’hôpital de Roberval pour une durée indéterminée.

- Trois décès s’ajoutent également aujourd’hui en région. La deuxième vague a fait jusqu’à maintenant 116 morts dans la région. Au printemps dernier, rappelons qu’il y avait eu 26 décès, soit 21 au CHSLD de la Colline à Chicoutimi-Nord et cinq chez les sœurs Antoniennes de Marie à Chicoutimi.

ÉDUCATION

- Plusieurs acteurs du milieu de l'éducation souhaitent que Québec planifie dès maintenant la prochaine rentrée scolaire en considérant les retards d'apprentissage accumulés depuis bientôt un an. C'est le cas de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement qui prévoit demander au ministère de l’Éducation de renouveler son soutien financier pour bonifier les services d'aide aux élèves en difficulté. Le Québec compterait actuellement 30 % d’élèves en situation d’échec comparativement à 10 % en temps normal. Les chiffres sont semblables dans l’ensemble des régions.

SHOWBIZZ

- Le Cirque du Soleil n'érigera pas son chapiteau dans le Vieux-Port de Montréal l'été prochain. Le spectacle «Sous un même ciel» est annulé pour une deuxième année de suite en raison de la pandémie. Les personnes qui avaient déjà acheté leurs billets recevront un crédit équivalent à 130 % de leur valeur initiale.

- Le célèbre spectacle «La Fabuleuse histoire d'un Royaume» sera réinventé pour s'adapter à la pandémie. Un spectacle déambulatoire sera présenté sur quatre scènes dès l'été prochain, à La Baie, selon le Quotidien. Au total, 35 représentations sont prévues pour « Les Fabuleuses Histoires de l’Esprit du Fjord ». Chaque soir, 400 spectateurs pourront être accueillis en petits groupes.

JUSTICE

- Un des leaders du mouvement antimasque, Mario Roy, a servi de négociateur lors de l'opération policière impliquant un forcené de Lévis, plus tôt cette semaine. La discussion entre les deux hommes a été diffusée sur Facebook, selon la Presse. Une partie des revendications de l'individu, qui exigeait l'annulation des restrictions sanitaires concernant le temps des fêtes a aussi été retransmis en direct sur le réseau social.

INTERNATIONAL

- Plus de 66 millions de personnes à travers le monde ont été infectées à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Russie: La ville de Moscou commence à vacciner les travailleurs de la santé et les enseignants dans 70 nouveaux centres mis en place sur son territoire.

SPORTS

- La prochaine saison de la LNH pourrait débuter dès la mi-janvier et comprendre une cinquantaine de matchs.