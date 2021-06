COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 5 juin

- 98 232 doses administrées s'ajoutent, soit 95 704 dans les dernières 24 heures et 2 525 avant le 3 juin, pour un total de 5 906 696 doses administrées au Québec.

- Les régions de Montréal (+89) , de la Montérégie (+37) , de Chaudière-Appalaches (+34) et du Saguenay (+21) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 307 patients sont hospitalisés (-10) et 67 personnes sont aux soins intensifs (-1) .

- Le nombre de décès grimpe de 4 , soit 1 dans les 24 dernières heures et 3 entre le 28 mai et le 2 juin.

SANTÉ

- Le rattrapage des chirurgies dans les hôpitaux québécois ne commencera pas avant le mois de septembre, selon Radio-Canada. Québec veut permettre aux travailleurs du milieu de la santé de prendre des vacances cet été, contrairement à l'an dernier. Près de 150 000 personnes se trouvent présentement sur une liste d'attente et les hôpitaux continuent de délester. L'Outaouais fonctionne à moins de la moitié de son niveau habituel. Le ministre de la Santé Christian Dubé présentera son plan de relance des chirurgies d’ici la mi-juin.

- La distribution des deuxièmes doses de vaccin est maintenant complétée dans les résidences privées pour aînés, annonce la ministre responsable Marguerite Blais.

- Des élèves de cinquième secondaire manifesteront, lundi, devant l'hôtel du parlement de Québec, pour réclamer la tenue des bals de finissants. Une étudiante de Charlesbourg a lancé le mouvement sur les réseaux sociaux et espère que plus de 200 jeunes y participeront. À Rimouski, deux finissantes incitent tous les élèves de cinquième secondaire du Québec à porter du blanc, dans les prochains jours, en guise de protestation. Une pétition sur internet a récolté plus de 22 000 signatures. La santé publique du Québec a déjà annoncé qu'elle réévaluera sa décision d'annuler les bals de fin d'études.

- La vaccination au circuit Gilles-Villeneuve se poursuit pour un 2e week-end et c'est maintenant le tour des automobilistes. Environ 1000 vaccins seront administrés quotidiennement. La prise de rendez-vous est obligatoire sur le site web Clicsanté.

JUSTICE

- La police de Montréal a surveillé de près les rassemblements dans les parcs, la nuit dernière, pour éviter les débordements liés à la levée du couvre-feu. Le corps policier a même emprunté l'hélicoptère de la Sûreté du Québec pour survoler son territoire à basse altitude, notamment le Vieux-Montréal. Plusieurs résidents de différents quartiers se sont d'ailleurs plaints du bruit sur les réseaux sociaux. Aucun incident majeur n'a été rapporté.

INTERNATIONAL

- Plus de deux milliards de vaccins contre la COVID-19 ont été injectés à travers le monde, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Le croisiériste Royal Caribbean International annonce que huit de ses navires reprendront leurs croisières aux États-Unis, en juillet et août, depuis la Floride, le Texas et l'État de Washington. Tous les membres d'équipage seront vaccinés.