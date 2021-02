COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 6 février

- Les régions de Montréal (+489) , de la Montérégie (+181) , de Laval (+93) et des Laurentides (+88) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 33 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 7 dans les 24 dernières heures, 18 entre le 29 janvier et le 3 février, 6 avant le 29 janvier et 2 à une date inconnue.

SANTÉ

- Le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec se retrouve dans l'embarras. Daniel Paré est concerné par un rapport accablant qui conclut que des usagers d'une résidence pour aînés de Lévis ont été victimes de maltraitance pendant au moins 5 ans. M. Paré est le PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches qui a toléré cette situation au Manoir Liverpool. Québec affirme que le gestionnaire devra expliquer ses décisions dans ce dossier.

JUSTICE

- Plusieurs corps de police au Québec, dont ceux de Longueuil et Saguenay, effectuent des barrages routiers cette fin de semaine. Ils veulent s'assurer du respect du couvre-feu entre 20h et 5h. Toutes les personnes arrêtées devront justifier leur présence à l'extérieur de leur domicile. Les policiers en profitent pour faire des vérifications concernant la conduite avec les capacités affaiblies. Rappelons que le couvre-feu sera repoussé à 21h30 dès lundi prochain dans les six régions qui passeront au palier orange.

Cette fin de semaine, nos corps policiers tiendront des opérations soutenues de contrôle du couvre-feu, et ce, partout sur notre territoire. La situation actuelle est encourageante et je remercie les Québécois de respecter les consignes sanitaires en place. — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) February 5, 2021

- Une jeune femme de 25 ans a plaidé coupable d'avoir incendié plusieurs tours cellulaires sur la couronne nord de Montréal, au printemps dernier. Jessica Kallas et son conjoint avaient été arrêtés en 5 mai dernier, alors que des théories conspirationnistes dressaient un lien entre la COVID-19 et la technologie 5G. La mannequin de Laval s'en tire avec une absolution conditionnelle, 150 heures de travaux communautaires et une probation de 2 ans. L'autre accusé dans cette affaire, Justin-Philippe Pauley, a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.

ÉCONOMIE

- Plusieurs restaurateurs tenteront de profiter du Super Bowl pour renflouer leurs coffres. Même des établissements qui ne sont pas réputés pour servir des menus à saveur sportive seront de la partie. La Cage-Brasserie sportive se prépare pour l'événement depuis un mois. La chaîne de restaurant avait enregistré plus de 1200 précommandes hier matin.

INTERNATIONAL

- Le cap des 2,3 millions de personnes décédées de la COVID a été franchi, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.