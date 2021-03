COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 6 mars

- Les régions de Montréal (+319) , de Laval (+106) , de la Montérégie (+66) et des Laurentides (+53) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 20 , soit 4 dans les 24 dernières heures, 7 entre le 25 février et le 2 mars et 9 avant le 25 février

VACCINATION

- Le gouvernement Legault a l'objectif ambitieux de vacciner jusqu'à un million de personnes par semaine, lorsque les livraisons de doses vont s'accélérer de mai à juillet. Pour y arriver, Québec aura besoin de l'aide du milieu des affaires. Plusieurs dizaines d'entreprises auraient déjà accepté que la vaccination des employés se fasse en milieu de travail, incluant Bombardier, Cascades et CAE. Le gouvernement aimerait que jusqu'à 200 000 personnes par semaine profiteraient de cette implication du secteur privé.

« On s’occupe de la vaccination. Occupez-vous de soigner notre monde ».



C’est le message fort que les entrepreneurs québécois envoient au personnel du réseau de la santé.



Tout le monde a un rôle à jouer pour gagner le combat contre ce foutu virus. https://t.co/WyWZeiE7Tx — Christian Dubé (@cdube_sante) March 5, 2021

- Québec est en voie de rater son objectif d'injecter une première dose à 1,3 million de Québécois avant le 31 mars. Avec un rythme actuel de 18 000 doses par jour, la cible ne serait atteinte que le 27 avril. La cadence de livraison de vaccins doit toutefois augmenter à compter d'avril. Moins de 6% des Québécois ont été vaccinés jusqu'à maintenant.

- La vaccination contre la COVID-19 fait renaitre de l'espoir dans la population. 43% des Canadiens vaccinés ont l'impression que leur vie commence à revenir à la normale, selon un sondage Léger-Le Journal. Cette proportion grimpe à 61% aux États-Unis, où la campagne de vaccination progresse plus rapidement. 43% des répondants canadiens croient qu'ils ne seront pas vaccinés avant août 2021. 41% des gens ne souhaitent pas être vaccinés.

- La vaccination a repris vendredi dans les résidences privées pour aînés (RPA) de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Les résidants de 40 RPA seront vaccinés au cours de la fin de semaine en raison de l'arrivée inattendue de 1500 doses du vaccin Pfizer-BioNtech. La vaccination était interrompue depuis lundi parce qu'aucune nouvelle dose n'avait été livrée.

SANTÉ

- Québec déploiera une brigade d'intervenants spécialisée en contrôle des infections au CHSLD Lionel-Émond de Gatineau. Une éclosion de COVID-19 a fait trois morts et infecté 43 résidents et 18 employés, depuis le mois de février. Un travailleur serait à l'origine de cette flambée des cas, alors que la quasi-totalité des résidents a reçu une première dose du vaccin. Le Conseil pour la protection des malades réclame une enquête du Bureau du coroner.

- Les magasins Dollarama sont de loin les plus punis par la CNESST depuis le début de la pandémie, selon la Presse. Sur les 53 constats d'infractions remis entre mars et décembre 2020, 11 concerne l'entreprise. 68 magasins Dollarama ont été visités et 124 avis de correction ont aussi été rédigés. Une douzaine à des entreprises de construction et cinq CHSLD publics et privés ont aussi été mis à l'amende.

FRONTIÈRES

- Ottawa ignore combien d'amendes ont été imposées aux voyageurs de retour au pays sans réservation dans un hôtel supervisé. L'Agence de la santé publique se contente d'indiquer que plusieurs contraventions ont été données à des contrevenants aux règles de la quarantaine ou des tests obligatoires. Les dossiers des récalcitrants seraient durs à suivre à la trace puisqu'ils sont souvent pris en charge par les autorités provinciales.

« Le système n'est pas là pour punir les gens. Le système n'est pas là pour donner des amendes et recueillir des fonds. » - Justin Trudeau, premier ministre du Canada

- Une compagnie de transport de Saint-Hyacinthe fait parler d'elle pour son forfait tout inclus qui permet de rapatrier les snowbirds par autobus depuis Burlington. L'entreprise assure que son système ne vise pas à contourner la quarantaine obligatoire.

ANIMAUX

- La popularité des poules pondeuses se poursuit pour une deuxième année de suite, en raison de la pandémie. Des distributeurs de la région de l'Estrie ont même doublé leurs commandes en vue de l'été prochain, selon Radio-Canada. Déjà l'an dernier, l'entreprise FG Edwards a vendu plus de 2500 poules. Des clients se sont informés des disponibilités dès la fin de 2020.

- L'Ordre des vétérinaires est grandement préoccupée par le phénomène des vols de chiens qui prend de l'ampleur depuis plusieurs mois. Une famille de Toronto offre d'ailleurs une récompense de 20 000$ pour retrouver son chien qui a disparu de son chalet de Mont-Tremblant, dans les Laurentides. Le goldendoodle Marlow manque à l'appel depuis le 2 janvier dernier. Un traqueur de chiens professionnel de la Montérégie et un hélicoptère ont été utilisés pour tenter de le retrouver, mais en vain.

INTERNATIONAL

- Plus de 116 millions de personnes ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.