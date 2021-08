COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 7 août août

Selon l'INSPQ, 84,4 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 70,3 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

VACCIN

- Trois quarts de la population sont d'accord avec la vaccination obligatoire. C'est ce qui ressort d'un sondage de la firme Nanos pour CTV News. Les personnes les plus en faveur sont ceux âgés de 55 ans et plus, à 84 %. Les appuis s'étiolent chez les 35 à 54 ans et encore davantage chez les 18 à 34 ans qui sont seulement 66 % à être en accord. C'est au Québec que l'appui moyen est le plus fort à 76,1 % des personnes, en faveur de l'idée.

- Un rare effet secondaire au vaccin Pfizer a été ajouté hier par Santé Canada : la paralysie de Bell. Il s'agit d'une faiblesse ou une paralysie des muscles du visage et c'est généralement temporaire. Parmi les symptômes possibles, il y a une perte de sensibilité du visage, des maux de tête, des larmoiements et une salivation excessive. 311 cas ont été répertoriés au pays.

#AVIS : Santé Canada met à jour l’étiquette du #VaccinCovid de Pfizer-BioNTech pour mentionner les très rares signalements de paralysie de Bell. Pour en savoir plus : https://t.co/ARQ0yLPKKe — Santé Canada et l’ASPC (@GouvCanSante) August 6, 2021

- Les personnes non vaccinées ont des chances deux fois plus élevées d'être infectées à nouveau par la COVID-19, comparativement à ceux qui sont vaccinés. C'est ce qui ressort d'une étude dévoilée hier par les autorités sanitaires américaines et rapportée par l'AFP. Les résultats rapportent que l'immunité acquise après une infection n'est pas suffisante ou assez durable pour protéger les gens. Les chercheurs avancent comme théorie que ce serait possiblement en raison des variants.

RENTRÉE SCOLAIRE

- Les enseignants du primaire et du secondaire appréhendent la façon dont se déroulera la prochaine année scolaire. La Fédération autonome de l'enseignement, représentant 45 000 professeurs, demande un plan plus clair à Québec. Alors qu'on entre dans la quatrième vague, le président de l'organisation, Sylvain Mallette, veut éviter les déboires de l'an dernier.

« Ce n'est pas vrai qu'on va revivre [l'incertitude] où on tombe en présentiel, pouf, on tombe en virtuel pour revenir en présentiel ou avec la moitié de l'école en virtuel. On l'a vécu [l'an dernier], là ce n'est pas comme si on ne le savait pas! » - Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement

Monsieur Mallette souhaite avoir un plan, A, B, C et D de la part du gouvernement. Il propose notamment que les enseignants non vaccinés se fassent tester trois fois par semaine, comme les travailleurs de la santé.

MESURES SANITAIRES

- C'est parti pour le Festival des Gaulois, un événement qui se veut une manifestation contre l'urgence sanitaire. Quelques centaines de personnes se sont réunies en Beauce et resteront pour le weekend, selon La Presse. Ils sont pour la plupart contre les mesures en place, contre le vaccin et contre le gouvernement Legault. Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec explique que son corps policier est au fait de la tenue de l'événement depuis le 22 juillet dernier. Un travail de sensibilisation a d'ailleurs été fait en marge de l'événement. Maintenant que les festivités sont lancées, la SQ s'assurera que tout se déroule le mieux possible. Les policiers comptent sur les citoyens pour respecter la loi.