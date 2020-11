COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 7 novembre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/ChSFSHcbsv

- Les régions de Montréal (+286) , de la Montérégie (+170) , Lanaudière (+158) , Mauricie-Centre-du-Québec (+139) et Saguenay-Lac-Saint-Jean (+118) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 29 décès s'ajoutent au bilan, mais un est retiré de la liste puisqu'il n'était finalement pas attribuable à la COVID-19. 11 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 13 sont survenus entre le 31 octobre et le 5 novembre, 5 sont survenus avant le 31 octobre. 6431 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- François Legault publie une lettre ouverte pour donner de l'espoir aux Québécois. Le premier ministre reconnait que les temps sont durs, mais souligne que les efforts et la solidarité des Québécois ont permis de reprendre un certain contrôle sur la pandémie. Il ne faut pas s'attendre à de gros partys de famille pour Noël, mais François Legault a espoir que les grands-parents pourront voir leurs petits-enfants.

- La mairesse de Saguenay, Josée Néron, invite ses citoyens à être plus prudents que jamais pour venir à bout de la deuxième vague de COVID-19 et être en mesure de fêter Noël en famille. Dans une publication Facebook, elle prévient que si le virus atteint un grand nombre d'employés de la ville, les services essentiels pourraient écoper. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a enregistré plus de 100 nouveaux cas quotidiens à trois reprises au cours des cinq derniers jours.

- Le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien,est atteint de la COVID-19. Le député de la Prairie est en isolement à sa résidence, mais il était à Ottawa en début de semaine où il a côtoyé plusieurs personnes. Il a notamment rencontré le Libéral Pablo Rodriguez et le Conservateur Gérard Deltell. Deux employés et trois députés du Bloc, Monique Pauzé, Rhéal Fortin et Christine Normandin, se sont placés en isolement.

- Moins de 1200 Québécois ont utilisé l'application Alerte Covid pour signifier qu'ils avaient reçu un diagnostic positif à la COVID-19, le mois dernier, selon QMI. C'est moins de 4% de tous les cas recensés pour la même période. Malgré tout, le ministre délégué à la Transformation numérique, Éric Caire, affirme que le déploiement de l'application est un succès.

- Un gym de La Tuque, en Mauricie, demeure ouvert même s'il a reçu une contravention de 1546$ pour avoir enfreint les règles sanitaires liées à la COVID-19 en zone rouge. Le propriétaire du Thor Gym affirme qu'il s'agit d'une question de survie pour son entreprise, selon le Nouvelliste. Il admet que les clients sont toutefois peu nombreux puisqu'ils s'exposent à des amendes. L'homme n'est pas éligible à l'aide financière du gouvernement, car il a acheté le commerce en janvier dernier.

- La Santé publique de l'Estrie lance un appel au dépistage dans la municipalité d'Asbestos. Les tests se font uniquement sur rendez-vous samedi et dimanche.

JUSTICE

- La pandémie a coûté 15,1 millions $ jusqu'à maintenant à la Sûreté du Québec, selon QMI. La majorité de ces coûts s'expliquent par les heures supplémentaires effectuées par les policiers. Les agents ont été sollicités à de nombreuses reprises, notamment lors des barrages routiers pour limiter les déplacements interrégionaux.

- Environ 145 personnes pourraient écoper de 5000 $ d'amendes pour avoir participé à un party dans l'ouest de Montréal, le week-end dernier. La police de Montréal a eu recours à un télémandat pour mettre fin à la soirée qui se déroulait dans un débit de boisson clandestin, dans Outremont, durant la nuit d'Halloween.

- En Estrie, le Centre récréatif de Rock Forest a dû engager un agent de sécurité pour s'assurer qu'aucun sportif en provenance de zones rouges n'ait accès aux installations. Cette mesure est devenue nécessaire après que des visiteurs aient refusé de collaborer avec les employés qui leur demandaient une preuve de résidence.

POLITIQUE

- La Coalition Avenir Québec tient un congrès virtuel pour motiver les troupes. 2000 personnes y seraient inscrites, selon la formation politique. Plusieurs ministres feront des apparitions et le premier ministre François Legault prononcera un discours qui devrait ressembler à sa lettre ouverte publiée ce matin.

ÉCONOMIE

- 90% des vétérinaires ont dû refuser des rendez-vous en raison de la crise sanitaire, selon un sondage de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. 87% de ses membres se disent épuisés après huit mois de pandémie. Le nombre d'adoption est en hausse, ce qui fait augmenter les demandes de consultation. L'Ordre appréhende les bris de services et que la détresse empire chez certains professionnels.

- Les restaurants et bars d'Ottawa recommencent, dès aujourd'hui, à accueillir des clients. La situation inquiète des restaurateurs de Gatineau qui craignent que leurs clients adoptent de nouvelles habitudes à long terme.

INTERNATIONAL

- Question d'ajouter un peu plus de chaos à la Maison-Blanche, le chef de cabinet de Donald Trump a reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Mark Meadows est apparu publiquement pour la dernière fois mercredi matin, sans masque, alors que le président sortant s'est faussement autoproclamé vainqueur de l'élection.

- Les États-Unis ont enregistré un nouveau record quotidien de 127 000 nouvelles infections. Plus de 236 000 Américains ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon l'Université Johns Hopkins.

- En Europe, c'est au tour de la Grèce de se reconfiner pour au moins trois semaines. À compter d'aujourd'hui, les Grecs doivent envoyer un texto aux autorités lorsqu'ils souhaitent sortir de chez eux, en indiquant le motif et l'horaire. Ils doivent obtenir l'autorisation officielle pour quitter leur domicile.

SPORTS

- Football: tous les matchs de la fin de semaine sont maintenus dans la NFL, malgré plusieurs cas de COVID-19.

- Baseball: Justin Turner ne sera pas sanctionné pour avoir célébré la Série mondiale sur le terrain avec les Dodgers, malgré son diagnostic positif.

- Hockey: la LNH espère toujours débuter sa prochaine saison le 1er janvier.