COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce samedi 9 janvier

- 45 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 14 sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 1er et le 6 janvier, 3 avant le 1er janvier et 1 décès à une date inconnue. Au total, 8606 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.

- Les régions de Montréal (+837) , de la Montérégie (+469) , de Laval (+237) et de Chaudière-Appalaches (+200) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

COUVRE-FEU

- François Legault implore les Québécois de faire un effort collectif pour le prochain mois dans l'espoir de freiner la propagation de la COVID-19. Le premier ministre a publié une longue déclaration sur Facebook ce matin, à l'aube de l'entrée en vigueur du couvre-feu, une première au Québec. Il rappelle que cette mesure vise surtout à empêcher les rassemblements, même les plus minimes. M Legault indique qu'on « approche d’un point de bascule où on ne pourra plus soigner que les cas les plus urgents » dans nos hôpitaux.

- 70 % des Québécois sont favorables à l'imposition du couvre-feu qui entre en vigueur à 20h ce soir, selon un nouveau sondage CROP publié par La Presse. 2,1 millions d'adultes disent comprendre le sérieux de la situation, mais reconnaissent qu'ils ne pourront s'empêcher d'enfreindre les règles à l'occasion. Parmi les autres mesures, le télétravail fait le plus l'unanimité (91%), suivi de la fermeture des lieux de cultes (81%) et de l'interdiction de recevoir des visiteurs chez soi (80%). François Legault conserve encore la note de passage pour sa gestion de la crise, avec l'appui de 60 % des répondants, alors que presque autant, à 62 %, sont insatisfaits de Justin Trudeau.

- Le gouvernement du Québec va envoyer un message de Québec en alerte sur tous les cellulaires vers 18h pour rappeler l'entrée en vigueur imminente du couvre-feu. Il sera dorénavant interdit d'être à l'extérieur de son domicile entre 20h et 5h le lendemain jusqu'au 8 février, sauf exceptions, sous peine d'amendes salées. Ce sera à chaque personne de prouver qu'elle a une raison d'être dehors.

Une communication Québec En Alerte sera émise demain pour aviser tous les citoyens de l'entrée en vigueur du couvre-feu. Les policiers seront également très visibles ce weekend. Un ultime effort parallèlement à la vaccination qui se poursuit. Restons chez nous, sauvons des vies. — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) January 8, 2021

- La plupart des corps de police de la province déploieront des effectifs supplémentaires dès ce soir pour faire respecter le couvre-feu. C'est le cas de la Sûreté du Québec et de la police de Montréal, de Longueuil et de Saint-Jean-sur-Richelieu, entre autres. À 20 h, ne vous surprenez pas de voir des voitures de patrouille circuler dans les rues, gyrophares allumés, pour signaler l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure.

Couvre-feu : le @PoliceSPAL déploiera des effectifs supplémentaires afin de faire respecter ce couvre-feu. Nous allons être présents et visibles, alors que des véhicules auto-patrouilles vont circuler à basse vitesse avec les gyrophares allumés dans les rues résidentielles. pic.twitter.com/hjlaMXfhGd — Police de Longueuil (@PoliceSPAL) January 9, 2021

- Des manifestations contre le couvre-feu et les mesures sanitaires du gouvernement, qualifiées d'abusives, sont prévues ce soir dans une trentaine de villes du Québec, dès 20h au moment de l'entrée en vigueur du couvre-feu. Les opposants demandent la fin de l'état d'urgence sanitaire et l'annulation des nouvelles mesures. Des gens devraient se rassembler notamment à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Drummondville, Rouyn-Noranda, Saint-Jean-sur-Richelieu, Chicoutimi et Gatineau.

VACCINATION

- Les priorités de vaccination contre la COVID-19 au Québec sont remises en doute par plusieurs travailleurs de première ligne, interrogés par La Presse. Par exemple, des techniciens en loisirs en CHSLD sont actuellement vaccinés avant du personnel en zone chaude, puisque ça fonctionne par établissement. Selon eux, il aurait fallu plutôt y aller par risque réel de contact avec le virus. Certains médecins déplorent aussi que les gens qui vaccinent ne soient pas eux-mêmes immunisés en priorité.

- Ottawa estime que Québec fait fausse route en reportant de plusieurs semaines l'administration de la seconde dose des vaccins de Pfizer. Le gouvernement Legault a changé de stratégie la veille du jour de l'an pour vacciner le plus de gens possible. Selon la ministre fédérale de l'approvisionnement, ce non-respect des recommandations des fabricants pourrait miner les efforts fédéraux pour obtenir rapidement plus de doses. Ottawa est même prêt à verser une prime à Pfizer et Moderna pour devancer la livraison. À l'inverse, des experts québécois saluent cette stratégie, puisque le vaccin protège à 90 % après une dose.

- La vaccination s'étendra à toutes les MRC de l'Abitibi-Témiscamingue dans les prochains jours, avec la réception du vaccin de Moderna. La région, jusqu'ici épargnée, est passée en zone rouge dans les derniers jours en raison des rassemblements des Fêtes. Elle a enregistré 41 nouvelles infections en date d'hier, le plus haut nombre quotidien à ce jour. De plus en plus d’éclosions de COVID-19 touchent les milieux de travail de la région, selon le CISSS.

- En Mauricie, près de 700 résidents de neuf CHSLD seront immunisés avec le vaccin de Moderna à compter de ce week-end.

COMPLOTISTES

- Twitter a fait une purge de comptes de théoriciens du complot associés à QAnon hier, en plus de bannir définitivement Donald Trump et plusieurs de ses alliés. Le compte Radio-Québec du Québécois Alexis Cossette-Trudel a été suspendu pour avoir violé sa politique sur les activités nuisibles. Ses comptes personnels sur Facebook et YouTube avaient déjà été effacés en octobre dernier. Facebook a également supprimé le compte du leader antimasque Mario Roy, instigateur de plusieurs manifestations contre les mesures sanitaires.

FINANCES

- Malgré la pandémie, le nombre de faillites a fortement diminué en 2020, selon les dernières données du Bureau du surintendant des faillites. On parle d'une baisse de 34,6 % pour les consommateurs au Québec par rapport à 2019. Les cas d'insolvabilité sont en chute de 22,6 % pour les entreprises. Ça s'expliquerait par les diverses mesures d'aide offertes par les gouvernements et par les occasions de dépenser, qui ont été moins nombreuses.

JUSTICE

- Près de 500 conducteurs ont été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies dans le cadre de l'opération nationale concertée Alcool-Drogues, du 27 novembre au 4 janvier, même s'il y a moins de gens sur les routes. Plus de 3 000 contrôles routiers ciblant la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues ont été déployés à travers la province. De ce nombre, plus d'une cinquantaine de conducteurs ont reçu un constat d'infraction pour le non-respect de la condition alcoolémie zéro.

VOYAGES

- Il serait facilement possible d'obtenir un faux résultat de test négatif à la COVID-19 dans le Sud afin de pouvoir prendre l'avion vers le Canada. Une journaliste du quotidien Le Devoir a prétendu être une touriste à Cancún pour contacter un homme offrant ce service sur Facebook. Elle a payé 100 $ et avait un faux document d'un résultat en main une heure plus tard. Elle aurait pu rentrer facilement au pays, car le document a satisfait un douanier de Montréal, contacté par courriel. Il y a des lacunes dans cette mesure, car la certification n'est pas standardisée et a été mise en place trop rapidement, selon plusieurs personnes interrogées par Le Devoir.

- La mairesse de Saint-Marthe-sur-le-Lac, dans les Laurentides, s'ajoute à la longue liste de politiciens dans l'embarras pour leurs voyages non essentiels. Sonia Paulus se trouve en Floride, où elle est allée récupérer une voiture laissée l'hiver dernier à son condo. Questionnée par le Journal de Montréal, elle aurait d'abord menti en disant être déjà revenue, avec d'avouer qu'elle s'y trouvait toujours.

- Les Snowbirds qui se feront vacciner en Floride devront quand même présenter un résultat négatif à la COVID pour revenir au pays, ainsi que respecter la quarantaine à leur retour.

INTERNATIONAL

- La reine Elizabeth II et son mari, le prince Philip, respectivement âgés de 94 et 99 ans, ont été vaccinés contre la COVID-19. Buckingham Palace en a fait l'annonce, car la reine aurait voulu prévenir toute spéculation ou désinformation sur leur état de santé, selon le Western Telegraph.

- La planète est tout près d'atteindre le cap des 89 millions de personnes infectées à travers le monde depuis le début de la pandémie. 1.9 million de patients sont morts, selon le plus récent bilan officiel de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Dans la LNH, 8 cas de COVID-19 ont été confirmés au sein des Stars de Dallas, soit 6 joueurs et deux membres du personnel. Ça devrait retarder le début de la saison, prévu la semaine prochaine contre la Floride. À lire sur RDS!