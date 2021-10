COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce samedi 9 octobre

SANTÉ

- Malgré la nouvelle encourageante selon laquelle la 4e vague de COVID-19, la prudence reste de mise ce weekend. Rappelons que la santé publique du Canada révélait vendredi ses plus récentes projections. Ces dernières sont encourageantes. Elles montrent des niveaux de transmission stables et prévoient que le nombre de cas de COVID-19 va diminuer en octobre et en novembre, une première en plusieurs mois. Mais avec les rassemblements prévus le long weekend pour l’Action de grâce, le mot d’ordre reste la prudence. La santé publique du Canada propose de privilégier les rassemblements entre personnes vaccinées ou à l’extérieur.

- Le syndicat qui représente 900 ambulanciers paramédicaux de la province déplore que Québec demande à ses membres de donner un coup de main dans le réseau de la santé. La Fraternité des travailleurs du préhospitalier déplore que cette demande arrive alors qu’il y a, selon eux, un manque de reconnaissance salariale de leur contribution. Le syndicat demande une augmentation, mais aussi une reconstruction de l’échelle salariale.

VACCIN

- Une grande majorité des parents sont en accord avec la vaccination des jeunes. 83 % d’entre eux sont favorables à l’idée selon un sondage de l’Institut national de la santé publique du Québec. Les chiffres récoltés incluent les parents dont les adolescents sont déjà vaccinés. Le prochain coup de sonde se concentrera toutefois sur leur avis pour les 5 à 11 ans, selon le Journal de Montréal. La couverture vaccinale des enfants jouera un rôle important dans le relâchement éventuel des mesures en place.

- Malgré une stabilisation des cas au Canada, les non-vaccinés restent les plus infectés et les plus hospitalisés. Dans la dernière semaine, les Canadiens non vaccinés ont été 10 fois plus nombreux à être infectés. Les hospitalisations de ces gens réfractaires à se faire vacciner sont 36 fois plus nombreuses au Canada.

Mises à jour sur la #COVID19 au Canada :



➡️Site Web du #GC sur le #coronavirus : https://t.co/XPF0jZZl3U

➡️Mise à jour quotidienne sur l’épidémiologie de la COVID-19 au Canada : https://t.co/xkhzqAv9yl — Dre Theresa Tam (@ACSP_Canada) October 9, 2021

- Depuis deux mois, le Canada a offert plus de 750 000 doses de vaccin Astra Zeneca à six pays des Caraïbes et de l’Amérique du Sud, rapporte Radio-Canada. Le pays compte d’ailleurs en envoyer davantage dans les prochaines semaines, dans le cadre d’un programme visant à aider des pays qui y ont plus difficilement accès. Maintenant que la plupart des Canadiens reçoivent le Pfizer ou le Moderna, le don de ces doses d’Astra Zeneca permet de donner une deuxième vie à ces doses. Au total, le Canada compte envoyer jusqu’à 40 millions de doses aux pays en développement, dans le cadre de son programme COVAX.

- Le syndicat qui représente les agents de la GRC appuie le choix de ses membres d’être vaccinés ou non. Le gouvernement fédéral annonçait cette semaine que tous les employés de la fonction publique devaient être entièrement vaccinés d’ici le 29 octobre. Le président de la Fédération de la police nationale, Brian Sauvé, s’est dit déçu de cette approche qu’il a qualifiée de non collaborative. Je rappelle que les travailleurs qui ne se plient pas à la consigne seront mis en congé administratif sans solde dès le 15 novembre.

INTERNATIONAL

- Plus de 4,8 millions de personnes ont succombés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.