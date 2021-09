COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 10 septembre

Selon l'INSPQ, en date du 9 septembre , 88 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 82,5 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

SANTÉ

- Québec commence à perdre patience envers les militants antivaccins. Le gouvernement Legault a demandé qu'il y ait davantage de patrouilles policières au tour des écoles pour prévenir les manifestations. Encore ce midi, des opposants à la vaccination se sont présentés près d'une école secondaire de Montréal. Cette fois, ils ont interpellé les élèves de l'école Louis-Joseph-Papineau, pour les inciter à ne pas se faire vacciner et à ne pas porter le masque. Le premier ministre François Legault demande aux «antivaccins» de laisser les enfants hors du débat sur la vaccination.

- 65% des éclosions de COVID-19 affectent les mieux de travail, particulièrement les chantiers de constructions, les usines et les bars du Grand Montréal. Six chantiers de constructions ont été affectés à la fin août, selon l'Institut national de santé publique du Québec. Le nouveau variant Delta, plus contagieux, y serait pour beaucoup. Les experts recommandent de renforcer les gestes barrières, comme le port du masque et la distanciation physique.

Mes plus sincères condoléances à @BoivinMat . Pour cette personne , malheureusement, il est trop tard. Mais pour les autres non vaccinés , il n’est jamais trop tard pour changer d’idée . Merci pour votre témoignage . https://t.co/WIKKbiFXqp — Christian Dubé (@cdube_sante) September 10, 2021

POLITIQUE

- La pandémie n'empêchera pas la tenue des élections fédérales. Le vote par anticipation commence aujourd'hui. Les informations nécessaires au vote sont affichées sur la carte de l'électeur. Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à lundi, de 9h à 21h. Il est également possible de voter par la poste jusqu'au 14 septembre.

INTERNATIONAL

- 5.6 milliards de vaccins ont été distribués à travers le monde, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.