COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 11 décembre

2/2 Chaque décès est un décès de trop. La forte ⬆️ des décès est le résultat de la ⬆️ des cas et des hospit. des dernières semaines. On demande de limiter nos contacts pour protéger nos proches, notre réseau de la santé et notre personnel du réseau. 👇 https://t.co/qXlPKZd14L

- Les prélèvements réalisés le 9 décembre s'élèvent à 37 473 , pour un total de plus de 4,2 millions.

- Les régions de Montréal (+512) , de la Montérégie (+239) , de la Capitale-Nationale (+207) et des Laurentides (+104) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 53 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 6 dans les 24 dernières heures, 36 entre le 4 et le 9 décembre, 10 avant le 4 décembre et 1 à une date inconnue. Au total, 7435 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- François Legault annoncera en début de semaine prochaine s'il imposera de nouvelles restrictions durant les Fêtes. Le premier ministre rencontre la Santé publique cet après-midi pour identifier les endroits où il y a le plus d'éclosions et où des mesures pourraient être appliquées.

- Les résidents d'une partie des Laurentides devront profiter du week-end pour aller une dernière fois au restaurant ou dans un bar. Ils fermeront leurs portes lundi, alors que les MRC des Pays-d'en-Haut et des Laurentides passeront à leur tour en zone rouge. La Santé publique affirme observer une hausse significative des cas de COVID-19 dans ces deux secteurs. Ça comprend les villes de St-Sauveur, St-Adèle et Mont-Tremblant que de nombreux montréalais visitaient ces dernières semaines pour profiter de leurs services. Les mesures sanitaires concernant les milieux scolaire et sportif entreront quant à elles en vigueur le 17 décembre.

- On connait l'identité de la première Québécoise qui recevra le vaccin contre le coronavirus. Il s'agit de Bervely Spanier, 75 ans, du CHSLD Maimonides à Montréal. Elle pourrait recevoir sa dose dès demain soir, selon le Journal de Montréal. Deux boîtes de 975 vaccins sont attendues pour les 387 patients et les membres du personnel. La vaccination au CHSLD Saint-Antoine de Québec devrait commencer lundi.

- Le refus de Justin Trudeau d'augmenter les transferts en santé des provinces est un «rendez-vous manqué» aux yeux de François Legault. Ottawa juge que le moment n'est pas opportun pour aborder le dossier, en raison de la pandémie. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, estime que le premier ministre Trudeau a «niaisé» ses homologues des provinces et l'accuse d'abandonner les travailleurs de la santé.

Le PM Trudeau choisit soit:

• de refuser ce qui est dû au Québec et aux provinces

• de se le garder pour les élections

mais ce sont les travailleurs de la santé, les malades et les aînés qui paieront pour son froid calcul politique.

Triste.

On continue à porter votre voix! ⚜️ pic.twitter.com/ddP2LYTrE7 — Yves-F. Blanchet 🎗⚜️ (@yfblanchet) December 11, 2020

- Une nouvelle maman dont le poupon est atteint de la COVID-19 espère que les Québécois respecteront l'interdiction de rassemblement pendant le temps des Fêtes. Le petit Mathis, âgé de 11 jours, lutte contre le coronavirus et la jaunisse au CHUL de Québec. Sa mère a pourtant été diagnostiquée négative au coronavirus la veille de la naissance. Elle pourrait avoir contracté le virus en faisant des courses avant la naissance de son fils.

FRONTIÈRE

- La fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis est de nouveau prolongée de 30 jours, soit du 21 décembre au 21 janvier. Le premier ministre Justin Trudeau l'a confirmé ce midi en point de presse. La frontière canado-américaine est fermée aux voyages non-essentiels depuis le 21 mars en raison de la pandémie de COVID-19. Les Canadiens peuvent toutefois voyager par avion, mais doivent se placer en quarantaine pour 14 jours en rentrant au Canada.

ÉCONOMIE

- Les restaurants pourront dorénavant vendre une bouteille de vin sans qu'elle soit accompagnée d'un plat à emporter. Québec leur a donné le feu vert en adoptant un projet de loi quelques minutes avant la fin de la session parlementaire. François Legault avait indiqué en conférence de presse cet après-midi qu'il ne manquait que l'accord du parti libéral. Hier, plusieurs restaurateurs québécois se sont montrés en faveur d'un mouvement de désobéissance civile initié par le restaurant montréalais Joe Beef afin d’inciter le gouvernement Legault à modifier la réglementation pour les permis d’alcool.

INTERNATIONAL

- Plus de 69,6 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Le Grand Prix de Formule 1 du Canada pourrait se tenir devant des spectateurs, à Montréal, en juin 2021. À lire sur RDS!