COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 11 juin

Le Qc a relevé un autre défi et figure parmi les meilleures nations en vaccination pour la 1ère dose. Déjà 10% de Québécois ont reçu une 2e dose et sont adéquatement vaccinés. Il ne faut pas baisser la garde. Bravo aux jeunes qui nous redonnent un élan grâce à leur mobilisation. https://t.co/e5d70pay9c

- Les régions de Montréal (+66) , Chaudière-Appalaches (+20) , Laval (+18) et de la Montérégie (+16) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 1 , soit 0 dans les dernières 24 heures et 1 entre le 4 et le 9 juin.

VACCIN

- Le Canada enverra jusqu'à 100 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 aux pays les plus vulnérables. Les pays du G7 uniront leurs efforts pour distribuer gratuitement un milliard de doses à travers le monde. À eux seuls, les États-Unis fourniront un demi-milliard de vaccins Pfizer.

- Plus de 67% des Québécois de 12 ans et plus et 78% des adultes (18 ans et +) ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Les 18 à 39 ans sont ceux qui tardent le plus à se faire vacciner.

- Le succès de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec prouve qu'il est possible d'améliorer les choses en santé, selon François Legault. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre alors qu'il dressait le bilan de la dernière session parlementaire. Au retour à l'automne, le gouvernement Legault a donc l'intention de s'inspirer des leçons apprises durant la campagne de vaccination pour aider les Québécois à avoir accès à un médecin de famille. François Legault s'est aussi dit très fier de plusieurs décisions prises par son gouvernement dans la foulée de la pandémie de COVID-19, dont celle de garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible.

- Les personnes de 60 ans et plus peuvent dès aujourd'hui modifier la date de leur rendez-vous pour obtenir la 2e dose de vaccin contre la COVID-19.

Gouvernement du Québec

SANTÉ

- Les travailleurs de la santé oeuvrant dans les départements d'hémato-oncologie devront se faire vacciner contre la COVID-19, sans quoi ils devront se soumettre à trois tests de dépistage préventif par semaine. Cette nouvelle directive du ministre de la Santé, Christian Dubé, est émise après une éclosion au département d'oncologie du CHUS - Fleurimont en Estrie. Au total, 16 patients ont été infectés et 4 d'entre eux sont décédés.

ÉCONOMIE

- C'est aujourd'hui que les terrasses des bars rouvrent dans les régions situées en zones orange, incluant Montréal. Deux adultes de résidences différentes peuvent occuper une même table. Dès lundi prochain, les clients seront accueillis à l'intérieur. C'est aussi la reprise des sports et loisirs de groupe à l'extérieur. Un maximum de 25 personnes peuvent y participer.

INTERNATIONAL

- 174.8 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 3.7 millions de patients sont décédés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- L'Allemagne retire le Canada, les États-Unis, l'Autriche et la Suisse des zones considérées comme à haut risque de contracter la COVID-19.