COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 11 septembre

#COVID19 - Au Québec, la situation est la suivante: 26 252 prélèvements effectués le 9 sept. 22 930 analyses réalisées le 9 sept 1 160 874 cas négatifs le 10 sept. 64 463 cas confirmés le 10 sept. Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R

SANTÉ

- 400 $. C'est ce qu'il en coûtera à ceux qui refusent de porter le masque dans les lieux publics intérieurs. La ministre de la Sécurite publique, Geneviève Guilbault, l'a confirmé sur Twitter cet après-midi. Dès demain, les policiers pourront remettre un constat d’infraction aux récalcitrants qui ne veulent pas se couvrir le visage. Le montant pourrait grimper jusqu’à 6000 $ pour les récidivistes.

- Certaines personnes ont complètement fait fi de la distanciation physique hier soir à Québec, malgré la pandémie. La police a surpris des clients qui s'adonnaient à une « danse contact » dans deux bars de danseuses nues. Les deux bars risquent maintenant d'être mis à l'amende, d'autant plus qu'ils avaient déjà été avisés.

- La pandémie de COVID-19 a fait grimper l'attente pour avoir un médecin de famille au Québec. Près de 630 000 Québécois sont sur la liste, soit 100 000 de plus qu'il y a un an, rapporte Le Devoir. Les délais pour les cas jugés non-prioritaires peuvent atteindre jusqu'à deux ans dans la région de Montréal. 81,2% des Québécois ont la chance d'avoir un médecin de famille, ce qui est légèrement sous la cible fixée par le gouvernement Legault (82%).

- La pandémie aura peu d'effets à long terme sur l'environnement selon les chercheurs de l'ONU. Les émissions polluantes ont diminué de 17% pendant le confinement, mais en juin l'écart n'était que de 5% comparativement à la même période l'an dernier.

- Il faudrait tester le personnel de la santé et les profs pour prévenir une deuxième vague de COVID-19, selon une étude de l'Université McGill. Les proches de personnes atteintes et les gens travaillant dans le public devraient aussi être testés régulièrement. Un tel projet coûterait 1,3 milliard de dollars.

- Le Centre-du-Québec et la Mauricie affichent le plus haut taux de patients rétablis selon les plus récentes statistiques régionales.

ÉDUCATION

- Le ministère de la Santé et des Services sociaux a temporairement retiré la liste des écoles touchées par la COVID-19 parce qu'elle n'avait pas la qualité souhaitée. Plusieurs établissements scolaires se sont retrouvés par erreur sur la liste officielle au cours des derniers jours. Le ministère promet que des modifications seront apportées. Le ministre Christian Dubé croit que c'était mission impossible pour les directions d'écoles qui en avait déjà plein les bras avec la rentrée.

227 écoles sont touchées selon le site de signalements citoyens Covidecolesquebec.org qui a été créé par un père de Montréal.

«10-15-20% des écoles les remplissaient à tous les jours, donc on n'avait pas la bonne information. Pis moi, d'aller mettre de l'information qui n'est pas de qualité, j'aime mieux avoir pas d'information.» -Christian Dubé, ministre de la santé

- Dès lundi prochain, toutes les activités de sports-études, arts-études et autres activités parascolaires vont reprendre à la grandeur du Québec, incluant dans les zones en pré-alerte (code jaune).

ÉCONOMIE

- L'Agence de revenu du Canada est la cible d'attaques informatiques répétées depuis que le gouvernement Trudeau lui a confié le mandat de gérer l'aide financière d'urgence pour la pandémie, soit un montant de 150 milliards de dollars. L'ARC a été attaquée à plus de 350 000 reprises en 12h à peine le mois dernier, selon LaPresse. Les pirates informatiques tentent d'accéder aux informations personnelles des contribuables pour soutirer de l'argent.

POLITIQUE

- Le Conseil de la Fédération qui devait réunir tous les premiers ministres des provinces à Québec les 24 et 25 septembre est annulé. C'est la 2e fois qu'il l'est en raison de la pandémie. Le premier ministre François Legault reconnaît que la présence physique de ses 4 homologues des maritimes posait problème puisqu'il aurait fallu que ces derniers se place en quarantaine à leur retour. La rencontre se tiendra de façon virtuelle.

INTERNATIONAL

- Plus de 28 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 909 000 patients sont décédés selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- En France, la période d'isolement des personnes atteintes de la COVID-19 passe de 14 à 7 jours.