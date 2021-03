COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 12 mars

- La ministre déléguée à l'Éducation et à la Condition féminine, Isabelle Charest dévoilera à 13h cet après-midi le plan pour la reprise des activités sportives. L'annonce sera faite en compagnie du Dr Richard Massé, conseiller stratégique à la Direction générale de la Santé publique.

- Un premier cas de variant de la COVID-19 aurait été détecté au Bas-Saint-Laurent. Les clients et les employés de trois commerces du secteur Rivière-du-Loup doivent se soumettre à un test de dépistage, SANS EXCEPTION. Détails ici !

- La Direction de la santé publique de l'Outaouais déploiera une clinique mobile de dépistage de la COVID-19 à l'école des Deux-Ruisseaux de Gatineau, à partir de 15h cet après-midi, jusqu'à dimanche soir. Les élèves et les membres du personnel qui ne sont pas en isolement présentement sont invités à se faire dépister.

- La vaccination à domicile débute aujourd'hui en Estrie. Plus de 2100 personnes priorisées par le ministère de la Santé seront vaccinées en fin de semaine par des équipes mobiles. Lundi prochain, la vaccination de masse débutera officiellement en Estrie avec les 85 ans et plus.

- La vaccination à Montréal est maintenant étendue aux personnes de 65 ans et plus. Si vous êtes concerné(e), vous pouvez vous inscrire dès maintenant !

- Tous les voyageurs qui ont obtenu des prestations fédérales parce qu'ils ont été forcés de se mettre en quarantaine devront les rembourser. Les partis à Ottawa se sont finalement entendus sur un projet de loi qui sera bientôt adopté. La mesure sera rétroactive au 2 octobre 2020.

- Le gouvernement Legault a déposé un projet de loi pour limiter à 20% les frais de livraisons imposés par Uber Eat, DoorDash et autres applications de repas livrés à la maison. La marge maximale sera de 10% pour les commandes livrées directement par les restaurants. Plusieurs restaurateurs dénonçaient des frais abusifs alors que les commandes ont explosé avec les fermetures des salles à manger.

- Le président des États-Unis, Joe Biden s'est adressé aux Américains hier soir pour les convaincre de se faire vacciner contre la COVID-19. Tous les adultes auront accès au vaccin d'ici le 1er mai. Joe Biden prédit que les Américains pourront reprendre une vie normale d'ici le 4 juillet, fête nationale des États-Unis.



Tonight, I am announcing that I will direct all states, tribes, and territories to make all adult Americans eligible for the vaccine no later than May 1. pic.twitter.com/FEIDCFLORb