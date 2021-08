COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 13 août

Selon l'INSPQ, 85 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 73 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

VACCIN

- Québec tente de convaincre 265 000 Québécois de devancer le rendez-vous de leur deuxième dose de vaccin avant le premier septembre. La campagne plafonne alors que le nombre d'hospitalisations a bondi de 14 dans le dernier bilan de jeudi. À Montréal, le tiers des 12-17 ans n'ont toujours pas reçu leur première dose de vaccin. À peine 40% de ce groupe est complètement vacciné. Toutefois, le ministre de la Santé, Christian Dubé, est encouragé par les chiffres des derniers jours, alors que le nombre de personnes qui se procurent une première dose augmente.

Depuis 3 jrs, 26K Québécois sont allés chercher leur 1ère dose et ça augmente chaque jour.

10 août👉7K

11 août👉9K

12 août👉10K

C’est encourageant de voir ces chiffres, notamment les 18-29 qui ont atteint 73%.



Allez-vous faire vacciner pour vous protéger et ceux que vous aimez. pic.twitter.com/xvYcqTmbsV — Christian Dubé (@cdube_sante) August 13, 2021

- Une clinique de vaccination sera disponible au pied du Stade olympique samedi soir. Une tente sera aménagée pour accueillir les visiteurs du Biodôme, du Planétarium ainsi que pour les spectateurs du match du CF Montréal. Le but est de rejoindre ceux qui participent aux activités, particulièrement les jeunes, pour qu'ils reçoivent dès 16h une première ou une deuxième dose de Pfizer, Moderna et AstraZeneca.

- Des équipes de vaccinateurs seront déployés au Cégep Marie-Victorin pour vacciner les étudiants et les membres du personnel. Il y aura aussi une clinique au parc Champdoré et dans le stationnement du Super C du boulevard Pie-IX, dans le quartier Saint-Michel.

- En Montérégie, la roulotte mobile s'arrête au parc Berthelet de la rue Blainville à Longueuil, de 13h à 19h30. Le Vaccibus est quant à lui en face de l'hôtel de ville de Saint-Césaire jusqu'à 17h.

- L’entreprise de services préhospitaliers d’urgence et de transports médicaux Dessercom joint sa voix à celle du gouvernement du Québec pour presser les citoyens et les travailleurs de la santé à se faire vacciner et appuie sans réserve la mise en place d’un passeport vaccinal pour freiner une quatrième vague. Il s'agit d'aider à freiner la quatrième vague selon le directeur général, Maxime Laviolette. Il prend position dans le dossier de la lutte à la COVID dans un but d’améliorer les soins de santé.

- Une tentative de corruption a eu lieu à Montréal le 6 août. Un usager a offert 850$ comptant pour obtenir une preuve vaccinale sans obtenir la dose. La vaccinatrice a refusé et a alerté les autorités. Une enquête est en cours.

- La vaccination est maintenant obligatoire pour tous les employés des CHSLD de la Colombie-Britannique. Ils devront avoir reçu leurs deux doses d'ici le 12 octobre. Avec les nouvelles éclosions, les autorités veulent protéger les aînés, leurs proches et le personnel soignant.

VOYAGE

- Le tiers des cas de COVID à Montréal seraient reliés aux voyageurs qui arrivent de l'étranger. Il y aurait une centaine de cas par jour dans la dernière semaine. Ces données de la Direction de la santé publique de Montréal remettraient en question les protocoles d'arrivée, alors que ces filets de sécurité semblent ne pas fonctionner. Depuis quelques semaines, les personnes pleinement vaccinées qui entrent au pays sont exemptées de la quarantaine obligatoire à l'hôtel et du test de dépistage au 8e jour. Certains experts jugent la situation particulièrement préoccupante avec la situation du variant Delta qui évolue. La douane est ouverte aux Américains pleinement vaccinés depuis lundi et le sera pour les autres étrangers, sauf en provenance de l'Inde, à compter du 7 septembre.

PASSEPORT VACCINAL

- Les partis d'opposition dénoncent la décision du premier ministre François Legault qui refuse de tenir un débat sur la sécurité et la validité du passeport vaccinal d'ici son entrée en vigueur le 1er septembre. M. Legault dit ne pas vouloir donner une tribune à des groupes qui pourraient amener des arguments non fondés.

- Québec songe à exiger une preuve vaccinale aux Ontariens qui traversent la frontière interprovinciale. Les modalités ne sont pas encore ficelées. Les résidents de la région d'Ottawa particulièrement pourraient avoir à prouver qu'ils ont leurs deux doses pour aller au restaurant par exemple. La Chambre de commerce de Gatineau milite depuis quelques mois déjà pour une harmonisation des mesures de part et d'autre de la rivière des Outaouais.

JUSTICE

- Un homme de Gatineau a été accusé de menaces envers le ministre de la Santé, Christian Dubé. Dany Roy, 41 ans, a écrit sur Facebook mardi que le Québec «se souviendrait de lui le 1er septembre», jour où entrera en vigueur le passeport vaccinal. La Sûreté du Québec l'a arrêté à la suite d'une poursuite policière qui a dégénéré. Les agents ont dû utiliser le pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser. Plusieurs armes à feu ont été saisies à sa résidence.

- Des personnes âgées appauvries par la PCU. Un recours collectif a été déposé après qu'elles aient perdu le Supplément de revenu garanti du gouvernement fédéral au moins jusqu'en 2022. La prestation, qui atteint un maximum de 936 $ par mois, aide les travailleurs de plus de 65 ans qui sont à faible revenu. La demande a été déposée par le cabinet LPC Avocat. Elle a été initiée par le chauffeur de taxi montréalais Arieh Perecowicz, qui estime que le gouvernement aurait dû être plus clair sur les impacts du programme d'aide lors de la pandémie.

- Les aînés de 75 ans et plus admissibles à la Sécurité de la vieillesse de partout au Canada, recevront un chèque de 500 $, dès lundi, pour assumer les frais liés à la pandémie. La mesure de 4 milliards $ a été annoncée dans le dernier budget du gouvernement Trudeau. Les pensions de vieillesse augmenteront de 10% à l'été 2022.

FINANCES

- Les élections fédérales qui devraient être déclenchées dimanche vont coûter 612 millions de dollars, selon les chiffres obtenus par La Presse. Ce sera un record puisque c'est 100 millions de plus qu'il y a deux ans. La moitié est attribuable aux mesures sanitaires qui seront mises en place. Un sondage Abacus donne 37% des intentions de vote aux Libéraux de Justin Trudeau contre 28% aux Conservateurs. Le scrutin risque de se tenir le 20 septembre.

- Desjardins continue de profiter de la diminution des réclamations liées aux accidents. Durant le confinement, les déplacements étaient limités, le télétravail étant privilégié. La coopérative engrange donc 935 millions $ d'excédents selon son bilan financier du deuxième trimestre présenté jeudi. À pareille date l'an dernier, l'institution voyait ses finances plonger de 24% pour se situer à 529 millions.

CULTURE

- La Biosphère, figure emblématique de Montréal et d'Expo 67, ouvre ses portes aujourd'hui. L'entrée est gratuite jusqu'à dimanche pour célébrer cette reprise des activités après plus d'un an et demi de pandémie. Les réservations sont obligatoires. Québec, Ottawa et Montréal vont chacun investir 15 M$ sur cinq ans pour assurer la survie du seul musée de l'environnement en Amérique du Nord.

- Corneille reporte son spectacle «Juste un soir» en raison de la propagation du variant Delta. Le grand spectacle en plein air devait réunir Loud, Dumas, Marie-Mai et d'autres artistes le 20 août, au Parc olympique. La nouvelle date n'a pas été précisée. Pour l'instant, cette annulation n'a pas eu d'effet d'entraînement auprès d'autres événements prévus dans les trois prochaines semaines, d'ici l'entrée en vigueur du passeport vaccinal.

INTERNATIONAL

- Les États-Unis ont autorisé une troisième dose de vaccin Pfizer ou Moderna pour les personnes immunosupprimées, notamment ceux qui ont subi une greffe d'organe ou qui ont le cancer. Alors qu'une 4e vague s'amorce, ceux qui ont un système immunitaire affaibli sont plus à risque de contracter une maladie grave. Les autres personnes qui sont doublement vaccinées sont adéquatement protégées.

- En Guadeloupe, le gouvernement annonce un durcissement du confinement. Seuls les déplacements indispensables seront autorisés pour les trois prochaines semaines. La zone de libre circulation sera aussi réduite à cinq kilomètres autour du domicile. Au-delà, il faudra une pièce justificative. Les commerces non essentiels sont fermés et le couvre-feu est élargi jusqu'au 1er septembre. Le pays compte plus de 2000 cas positifs quotidiennement. C'est le pire bilan depuis le pic de la deuxième vague. Ces mesures sont similaires à celles de la Martinique, une autre île des Antilles françaises.

- En Angleterre, les cas de COVID sont en hausse. Selon les dernières données, presque toutes les tranches d'âges sont touchées, à l'exception des 10-19 ans. Par ailleurs, une étude a démontré que la vaccination a permis d'éviter 84 000 morts et plus de 23 millions d'infections jusqu'à maintenant.

- Le bilan mondial fait état de plus de 205,6 millions de cas et plus de 4,4 millions de morts de la COVID-19 depuis le début de la pandémie selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins. Quelque 4,5 milliards de doses de vaccins ont été distribuées à travers le monde jusqu'à maintenant.