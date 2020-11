COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 13 novembre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/DFyyWxI7iz

- Les régions de Montréal (+317) , de la Montérégie (+155), de Lanaudière (+151) et de la Capitale-Nationale (+126) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 30 décès s'ajoutent, mais un est retiré du bilan puisqu'il n'était finalement pas attribuable à la COVID-19. Neuf décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 6 et le 11 novembre, 1 avant le 6 novembre et 4 sont survenus à une date inconnue. 6586 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- Ottawa annonce que la mission de la Croix-Rouge dans les CHSLD du Québec est prolongée jusqu'au 15 janvier 2021.

- Au rythme actuel de la pandémie, le Canada pourrait enregistrer 10 000 nouvelles infections par jour dès le début du mois de décembre. La santé publique du pays s'inquiète de la progression de la 2e vague, particulièrement au Manitoba, en Alberta et en Ontario.

- La qualité de l'air dans nos écoles laisse à désirer selon des tests effectués par Le Devoir dans cinq établissements scolaires de la province. Six enseignants ont mesuré la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans leur local. 3 classes sur 5 ne correspondaient pas aux attentes. L'une d'elles contenait une concentration de CO2 de 700 points au-dessus du seuil recommandé. Le gaz carbonique et les aérosols tendent à s'accumuler dans les classes au fil de la journée.

- Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, est finalement ouvert à l'idée des demi-classes à l'école tout niveau confondu. Il qualifiait la situation d'impossible jusqu'à tout récemment.

- L'Ontario pourrait enregistrer entre 2500 et 6500 nouveaux cas de COVID-19 par jour à compter de la mi-décembre selon de nouvelles projections.

- La firme biopharmaceutique, Medicago de Québec a reçu le feu vert de Santé Canada pour la phase 2 & 3 des essais cliniques pour le développement d'un vaccin contre la COVID-19. La formule proposée par Medicago nécessite deux doses, mais n'a pas besoin d'être entreposée à des températures nettement sous zéro comme le vaccin développé par Pfizer.

ÉCONOMIE

- Ottawa annonce le versement de 1,5 milliards de dollars supplémentaires aux provinces pour la formation des travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie. Le premier ministre Justin Trudeau invite également ses homologues à poursuivre leurs efforts pour aplatir la courbe de la COVID-19.

- Les sapins de Noël naturels sont déjà très en demande en ce mois de novembre.

- Un autre détaillant québécois connait des difficultés financières. Le groupe Nero Bianco, spécialisé dans la vente de chaussures, entame une restructuration. Ses activités pourraient être regroupées exclusivement sous la bannière Club C.

JUSTICE

- Le nombre de contraventions sur le réseau routier est en forte baisse partout au Québec avec la pandémie. En avril, le SPVM a remis 3 000 billets contre 43 000 en 2019, selon La Presse. À Laval, les policiers ont remis 22 000 contraventions entre mars et août contre 35 000 un an plus tôt.

INTERNATIONAL

- Des pirates informatiques russes et nord-coréens soutenus par l'État ont tenté de voler des informations sensibles sur les vaccins contre la COVID-19 selon Microsoft. Le géant informatique a détecté des tentatives d'intrusion au Canada, aux États-Unis, en France, en Inde ainsi qu'en Corée du Sud. Les pirates essaient de s'infiltrer dans les réseaux informatiques de collaborateurs aux compagnies pharmaceutiques pour leur soutirer des informations.

- Les cas de COVID-19 se multiplient à travers le monde, particulièrement aux États-Unis et en Europe. 52.7 millions de personnes ont été infectées depuis le début de la pandémie de coronavirus qui a fait près de 1.3 million de morts selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

Université Johns Hopkins