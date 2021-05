COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 14 mai

- 95 959 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 93 650 doses dans les dernières 24 heures et 2 309 doses avant le 12 mai, pour un total de 4 014 843 .

- Les régions de Montréal (+202) , de la Montérégie (+89) , de Chaudière-Appalaches (+86) et de la Capitale-Nationale (+69) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 520 patients sont hospitalisés (-10) et 121 personnes sont aux soins intensifs (-5).

- Le nombre de décès grimpe de 5 , soit 0 dans les 24 dernières heures, 3 entre le 6 et le 11 mai et 2 avant le 6 mai.

VACCIN

- Les 18 ans et plus peuvent prendre dès maintenant rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. Il est aussi possible de se faire vacciner sans rendez-vous au Palais des congrès de Montréal. 70% des adultes québécois ont reçu leur première dose ou ont pris rendez-vous.

Plus de 4 M de doses ont été administrées jusqu’à maintenant et 93K hier seulement.



Demain, ce sera au tour des 18 ans+ de prendre rdv. Je compte sur tous les Québécois qui peuvent se faire vacciner pour prendre rdv afin qu’on continue d’augmenter notre couverture vaccinale. https://t.co/GHTWihQHU6 pic.twitter.com/nnMQQswLIc — Christian Dubé (@cdube_sante) May 13, 2021

SANTÉ

- Les parents québécois ont le moral dans les talons d'après une étude de l'Université du Québec en Outaouais menée auprès de 150 familles. 58% des parents interrogés disent souffrir de symptômes de dépression, soit 12% de plus que l'automne dernier. 42% des parents vivent également avec une charge mentale "très élevée" à "extrême". La plupart d'entre eux sont incapables d'anticiper le vrai retour à une vie normale.

ÉCONOMIE

- La folie immobilière inquiète les premiers acheteurs au Québec, selon un nouveau sondage Royal LePage. 56% des Québécois craignent de ne pas être en mesure d'avoir la mise de fonds suffisante pour acheter la propriété souhaitée. Cete inquiétude est encore plus palpable à Montréal où la surchauffe immobilière est son maximum depuis le début de la pandémie. Ainsi, 63% des premiers acheteurs de la métropole sont anxieux à l'idée de ne pas être capable de réaliser leur projet.

INTERNATIONAL

- 161.1 millions de cas de COVID-19 ont été répertoriés à travers la planète depuis le début de la pandémie, selon l'Université Johns Hopkins.