COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 15 octobre

VACCIN

- Le passeport vaccinal est désormais obligatoire dans les hôpitaux, CHSLD et autres centres de soins au Québec. Il devra être présenté par les visiteurs âgés de 13 ans et plus, ainsi que les proches aidants. Les patients, les accompagnateurs de femmes enceintes et les visiteurs d'un proche en fin de vie sont exemptés de présenter une preuve vaccinale.

ÉCONOMIE

- L'Association des restaurateurs du Québec se réjouit de la réouverture complète des établissements licenciés à compter du 1er novembre prochain.

JUSTICE

- La police enquête sur l'utilisation de faux documents pour l'obtention de passeports vaccinaux. Les documents vendus en ligne laisseraient croire que les personnes ont été vaccinées en Ontario. Les fraudeurs se rendraient ensuite dans des centres de vaccination du Québec pour obtenir leur code QR. Selon LaPresse, le stratagème serait particulièrement populaire dans la région de Gatineau, en Outaouais.