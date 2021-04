COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce vendredi 16 avril

- Les régions de Montréal (+355) , de la Capitale-Nationale (+294) , de Chaudière-Appalaches (+204) et de l'Outaouais (+151) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 7 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 4 entre le 9 et le 14 avril, 1 avant le 9 avril et 1 à une date inconnue.

VACCIN

- Le Canada recevra 8 millions de doses de plus que prévu du vaccin Pfizer contre la COVID-19. La moitié doit arriver le mois prochain. Cette nouvelle survient alors que Moderna a prévenu le fédéral qu'elle coupe de près de la moitié ses livraisons prévues pour la fin avril. Le Canada recevra environ 650 000 doses au lieu 1,2 million.

- 20 000 doses du vaccin AstraZeneca seront disponibles sans rendez-vous ce week-end à Montréal, pour les personnes de 55 ans et plus. Les gens peuvent se présenter à l'un des sites de vaccination, entre 8 h et 20 h. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a demandé au réseau de faire des interventions ciblées dans certains quartiers de la métropole. Un peu comme le camion de crème glacée, un camion-crieur annoncera en plusieurs langues l'ouverture de cliniques mobiles dans l'Ouest-de-l’Île et Côte-des-Neiges.

Ce w-e à Mtl, plus de 20K doses d’AZ sont dispos avec et sans rdv.



J’ai demandé au réseau de faire des interventions ciblées dans certains quartiers.



EX : Ouest-de-l'Île et Côte-des-Neiges ➡️ camion-crieur annoncera en plusieurs langues ouverture de cliniques mobiles.

- La police de Repentigny enquête sur une possible tentative de vol de vaccins contre la COVID-19 dans une pharmacie Jean Coutu, commise dimanche dernier. L'homme se serait présenté au comptoir des ordonnances avec de fausses pièces d'identité pour soi-disant effectuer une analyse des stocks. Le pharmacien a refusé et le suspect est reparti bredouille. Un avertissement a été lancé à toutes les pharmacies du Groupe Jean Coutu, avec la photo du suspect. Il s'agirait du premier incident du genre au Québec.

- Une 3e dose du vaccin Pfizer pourrait être nécessaire entre 6 et 12 mois après la première injection. C'est ce qu'a fait savoir le patron du géant pharmaceutique américain, hier. En l'espace de quelques mois, le coût du vaccin Pfizer est passé de 18$ à près de 30$.

- Près de 75 000 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans les centres de vaccination du Québec hier ce qui constitue une nouvelle marque à battre.

Vaccination contre la #COVID19



2 records ont été fracassés hier:

✅74 927 doses de vaccins administrées

✅15 522 doses administrées en pharmacies



✅74 927 doses de vaccins administrées

✅15 522 doses administrées en pharmacies

Moyenne 7 jrs: 66K. Bien au-delà de ce qu'on avait prévu pour le mois d'avril. Une bonne nouvelle pour notre objectif ➡️ 24 juin.

SANTÉ

- La Santé publique de l'Estrie lance un appel au dépistage pour les personnes ayant fréquenté la microbrasserie Le Sage Brasseur, à Cowansville, le 8 avril dernier entre 14 h et 18 h. Une personne infectée a fréquenté l'endroit alors qu'elle était contagieuse. Il n'y a pas d'éclosion pour le moment. Les personnes concernées sont invitées à surveiller l'apparition de symptôme 14 jours après la date de fréquentation.

- Le Festival d'été de Québec ne sera pas financé par la Ville cette année. Il fait partie des 15 événements qui sont rejetés en raison de l'impossibilité de respecter les règles sanitaires ou parce qu'ils entrent en concurrence avec des commerçants, déjà durement éprouvés. Une vingtaine d'événements viendront malgré tout animer le territoire de Québec dans les prochains mois.

- Le maire de Québec, Régis Labeaume espère que le bureau du coroner s'intéressera aux propos anti-règles sanitaires du propriétaire du Méga Fitness Gym, Daniel Marino. Ses propos relayés par certains médias de la Capitale-Nationale pourrait avoir contribué à l'explosion des cas, soit précisément 356 cas de COVID-19 et 49 éclosions. Un client du gym a rendu l'âme après voir été potentiellement infecté au centre d'entrainement.

- Plus de 148 000 Québécois sont en attente d'une chirurgie non urgente, soit près de 25 000 patients de plus que l'an dernier, selon le Journal de Montréal. De nombreux hopitaux sont contraints de faire du délestage en raison d'un achalandage élevé provoqué par la pandémie.

- Une cinquantaine d'agents du Service de police de Gatineau en Outaouais sont en isolement préventif en raison de la COVID-19.

INTERNATIONAL

- 139.1 millions de personnes à travers le globe ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 2 986 951 patients ont rendu l'âme, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.